امام جمعه موقت ساری درگذشت

مرتضی طائبی فرزند مرحوم سید حسن طائبی امام جمعه موقت ساری با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حجت الاسلام تائبی که از ابتدای انقلاب تا کنون به عنوان امام جمعه موقت ساری، مرکز استان مازندران فعالیت می کرد، به مدت 6 سال در نجف شاگردی امام خمینی(ره) را کرده بود.

وی افزود: مرحوم تائبی در محضر علمایی چون آیت الله کوهستانی نیز تلمذ کرده بود.

مرحوم تائبی متود سال 1318 از شهرستان ساری بود که در سن 74 سالگی دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم ساعت 10 صبح سه شنبه سوم اردیبهشت ماه از مقابل حسینیه مسجد جامع ساری انجام و در جوار امامزاده یحیی به خاک سپرده می شود.

به همین منظور ستاد ارتحالی از سوی ستاد نمازجمعه ساری تشکیل شد.

شهر ساری هم اکنون دارای یک امام جمعه اصلی و دو امام جمعه موقت به نام های حجت الاسلام یوسف پور و قاسمی است.

خبرگزاری مهر درگذشت امام جمعه موقت ساری را تسلیت گفته برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده از خداوند متعال صبر آرزومند است.