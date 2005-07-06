اجراي كنوانسيون استكهلم به سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم در خصوص آلاينده هاي آلي پايدار كه روز سه شنبه 13خرداد سال جاري توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 خرداد به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود يازده تيرماه لازم الاجرا بودن آن توسط سيد محمد خاتمي رييس جمهور به سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ شد.

پيمان آلاينده هاي آلي پايدار كه كنوانسيون استكلهم نيز ناميده مي شود با هدف حذف يا كاهش آلوده كننده هاي آلي پايدار و ممنوع كردن توليد ، مصرف ، صادرات و واردات و فروش آنها ، ايجاد قابليت هاي ساختاري در كشورهاي در حال توسعه كه فاقد امكانات لازم براي مديريت آنها هستند و نيز ترغيب كشورها به شناسايي منابع مواد الوده كننده الي پايدار همچنين نابود كردن آنها ايجاد شده است.

اين پيمان نامه كه در تاريخ 23 ماه مه سال 2001 در استكهلم سوعد براي امضا افتتاح شد ، توسط 126 كشور جهان امضا شده است و چندين كشور نيز آن را به تصويب رسانده اند.