محسن‌هاشمی مدیرعامل دفتر نشر معارف انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ادامه سلسله خاطرات روزنوشت آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی، كتاب جدید حاوی خاطرات سال 1369، مراحل فنی را برای انتشار عمومی می‌گذراند و در نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران از آن رونمایی خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: دفتر نشر معارف انقلاب، برنامه‌ریزی كرده است كه محتوای كتاب اخیر همانند كتاب‌های عبور از بحران، پس از بحران و آرامش و چالش، به صورت پاورقی در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار كشور، همزمان با انتشار كتاب، به طور روزانه چاپ شود.



هاشمی گفت: سال 1369 سال مهمی است. اولین سالی است كه جمهوری اسلامی در فقدان بنیانگذار كبیر نظام، طی مسیر می‌كند و با درایت و خردمندی رهبری و مسئولان كشور، به پیروزی‌های چشمگیری در همه زمینه‌ها از جمله عرصه دیپلماسی بین‌المللی، اقتصاد داخلی، جذب سرمایه‌های خارجی، شكل‌گیری مناطق آزاد تجاری و عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نایل می‌شود. در پیش گرفتن سیاست اعتدال در همه زمینه‌ها و همگرایی كامل دولت با رهبری در سال 1369، تهران را به كانون ثبات و امنیت در منطقه تبدیل كرده و اثرات موفقیت‌های پی در پی، در همه زمینه‌ها به خوبی در سطح جامعه ملموس است.

وی افزود: در سال 1369 عراق به كویت حمله كرد و جنگ آمریكا با عراق اتفاق افتاد. دولت هاشمی علیرغم تلاش تندروهای چپ و راست، سیاست اعتدال اتخاذ كرد و نقش موثری در شرایط بسیار متلاطم و بحرانی منطقه ایفا كرد. از طرف دیگر با دیپلماسی مذاكره، توانست صدام، حاكم خونخوار عراق را به زانو درآورد، او را مجاب به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر کرده و همچنین راه را برای آزادی اسرا فراهم سازد، ضمن اینكه از پشتیبانی دول قدرتمند جهان، برای تاثیرگذاری بر دبیركل سازمان ملل متحد و اعلام عراق به عنوان آغازكننده جنگ، كه نقطه پیروزی برای هشت سال دفاع مقدس محسوب می‌شود، به نحو شایسته استفاده كند.

مدیرعامل دفتر نشر معارف انقلاب، با بیان اینكه بازخوانی تاریخ پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نسل جدید را با این توفیقات بزرگ بیشتر آشنا می‌سازد، تاكید كرد: كتاب‌های خاطرات آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی از این جهت حائز اهمیت است كه اولاً در همان مقطع زمانی، با همان حال و هوا نوشته شده است و ثانیاً توسط كسی نوشته شده كه در مركز تصمیم‌گیری‌های كلان نظام قرار داشته است.

‌هاشمی رفسنجانی در بخشی از مقدمه این كتاب نوشته است: در سایه راهنمایی قرآن، به این نتیجه رسیدم كه بعد از عقاید صحیح، محور رفتار درست انسان‌ها، ‌«اعتدال» است؛ همة ادیان آسمانی نیز جامعه را معتدل و دور از افراط و تفریط خواسته‌اند. ده‌ها آیة قرآن، شاهد این ادعاست. از همان سال‌های جوانی كه با قرآن انس پیدا كردم، متوجه این مهم شده بودم؛ اما در دوران زندان، با دقتِ بیشتر و همه جانبه در قرآن، این برداشت در مغزم و وجودم ثبت شد. قرآن خواستار اعتدال در همه شئون زندگی، آفرینش، انسان، عقاید، احكام، معاشرت، تبلیغ، مصرف، انفاق، سیاست و قضاوت است. اسلام همة ابعاد و اركان جامعه را معتدل می‌خواهد. انبیاء را معلم اعتدال و آنها را انسان‌هایی معتدل معرفی می‌كند. توفیقات نظام اجرایی كشور از جمله در سال 1369 كه خاطرات و كارنامه آن سال اكنون پیش روی شماست، قطعاً ریشه در اعتدال دارد؛ اگر ضعف و یا شكستی هم دیده می‌شود، معلول خروج از اعتدال و بیرون رفتن از محورِ «خَیرالاُمور اوسطها» است. پیروزی در جنگ تحمیلی و امكان سازندگی كه سرفصل این خاطرات است و نصرت الهی برای امت و ملت عزیزمان و شكست و مذلت متجاوزان هشت سال دفاع مقدس را با این محور تعریف می‌كنم و امیدوارم الگوی قابل توجهی برای جامعه و مدیران كشور باشد.

كتاب «هاشمی رفسنجانی؛ كارنامه و خاطرات 1369: اعتدال و پیروزی» در 800 صفحه در قطع وزیری و با استفاده از ده‌ها عكس و سند تاریخی كه بعضی از این اسناد برای نخستین بار انتشار عام می‌یابد، منتشر می‌شود. پیش از این كتاب‌های دوران مبارزه، انقلاب و پیروزی، انقلاب در بحران، عبور از بحران، پس از بحران، آرامش و چالش، امید و دلواپسی، اوج دفاع، دفاع و سیاست، بازسازی و سازندگی توسط دفتر نشر معارف انقلاب چاپ شده است.