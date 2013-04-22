همایش آسیب شناسی فرهنگی در ابرکوه برگزار می شود

عباس والی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش آسیب شناسی فرهنگی که در شورای فرهنگ عمومی شهرستان نیز مطرح و تصویب شد، در سی ام اردی بهشت ماه با جلب همکاری نهادها و مراکز آموزشی برگزار می شود.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز ابرکوه در در طول پنج سال فعالیت خود با بیش از 400 دانشجو، باعث ایجاد انگیزه در میان جوانان برای ادامه تحصیل شده است تا با فراگیر کردن فنون، پاسخگوی نیاز به آموزش دانش جدید و نیروی کار فعال جامعه باشد و در کنار آن از کارهای فرهنگی نیز غفلت نکرده است.

والی عنوان کرد: جذب جوانان به ورزش، هنر و فعالیتهای اجتماعی از جمله برنامه های این مرکز علمی است که به موفقیت های خوبی هم در این زمینه ها دست یافته ایم.

وی گفت: در زمینه تحقیق و پژوهش ضمن برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تشویق دانشجویان به این امر، بیش از 200 طرح کسب و کار توسط دانشجویان مطالعه و ارائه شده و در زمینه فرهنگ خانواده نیز با همکاری اساتید مجرب، کارگاه مهارت زندگی در چندین دوره برگزار شده که با استقبال دانشجویان و اقشار دیگر همراه بوده است.

والی ادامه داد: همچنین با تشکیل کارگاه‌های کسب مهارتهای فنی در رشته های کامپیوتر ، گلدوزی، سفال سازی، میوه آرایی، ویترای و آموزشهای کاربردی در میان خواهران، فرهنگ یادگیری را اشاعه داده ایم و در بحث ورزش نیز تیم های مختلف ورزشی این واحد دانشگاهی موفقیت های خوبی در سطح شهرستان و استان كسب كرده اند.