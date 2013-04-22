برگزاری همایش بین المللی پیرغلامان رخداد بزرگی در گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد یکشنبه شب در آیین تکریم از مادران و همسران شهید مداح استان افزود: باید بتوانیم در این زمینه میزبان خوبی باشیم و آن را به بهترین نحو برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: مداحان و مبلغان دینی هم رزمان و همسنگران دینی ما در کشور هستند و در این میان مساجد نیز جزء همسنگران مذهبی ما محسوب می شوند.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: اگر ما امروز در دنیا اثری از تعالیم دینی می بینیم حاصل تلاش و زحمات مداحان و مبلغان دینی است که شعائر دینی را در بین مردم ترویج می دهند و دین نیز معطوف به همین زیبایی ها است.

وی ابراز کرد: قبل و بعد از انقلاب مردم با همین شعارهای مداحان در محرم ها سینه می زدند و به امامزاده ها می رفتند و همگان را تحت تاثیر قرار می دادند و همچنین در عاشورا و تاسوعا روح مردم را جلا می دادند و واقعا این مردم ما به معنای واقعی کربلایی و فاطمی هستند که نمودش را می توان در مداحان دید.

وی اظهار کرد: در واقع مداحان و مبلغان دینی نقش اساسی در بحث ترویج دین ایفا می کنند و واقعا باید بتوانند مجالس را سنگین و خوب برگزار کنند .

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: مبلغان دینی معمولا به بیان مباحث اخلاقی، حوادث و تاریخی برای مردم می‌پردازند و تا حدودی از عقاید کمتر می‌گویند که لازم است به این بحث نیز توجه شود و مسائل دینی بیشتر در صحبت هایشان نمود پیدا کند.

وی تصریح کرد: باید سعی کرد با مردم هر منطقه طبق آداب خودشان حرف زد چرا که مردم هر منطقه سنت‌ها و آداب و رسوم خاص خود را دارند که باید با آنها مدارا کرد البته روحانیون و مبلغان دینی باید مواظب باشند از مفاسدی که مربوط به حوزه دین است غافل نشوند.

ولی نژاد گفت: برخی از مردم بی اطلاع از دین و یا کم اطلاع از دین هستند باید در جهت آشنا کردن آنها با دین به معنی واقعی و صحیح آن اقدام شود و در ضمن مدارای با مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون خوشبختانه همکاری خوبی در بین مداحان وجود داشته است و هر موقع که به آنان نیاز داشته ایم به کمک ما آمده اند و در حال حاضر می بینیم که علما و روحانیون ما حتی در دورترین نقاط استان گلستان نیز به ترویج علم می پردازند و از فعالیت خود دست بر نمی دارند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با نامگذاری سال به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اضافه کرد: این شعار در کارهای مداحان و مبلغان عینیت پیدا می کند و هر چه که به انتخابات نزدیک می شویم وظیفه آنها سنگین تر خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات باید سعی ککنیم در استان شاهد حضور حداکثری مردم باشیم هر چند که مردم استان گلستان همیشه در این ارتباط خوش نام بوده اند ولی ما باید سعی کنیم تا بتوانیم از شاخص بهتری در این انتخابات نسبت به جاهای دیگر پیدا کنیم.