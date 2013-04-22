سپاه و بسیج اولین نهادهای حماسه ساز کشور هستند/ افتتاح ناحیه مقاومت امام سجاد(ع)

سردار بهرام حسینی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قانون اساسی از سپاه به عنوان حافظ نظام و دستاوردهای انقلاب یاد شده است و تمامی نیروهای پاسدار در سراسر کشور با روحیه بسیجی و بصیرت خود از ابتدای تشکیل این نهاد تا کنون نقش مهمی را در حفاظت از انقلاب اسلامی ایفا کرده اند.

وی ادامه داد: سپاه پاسداران در کنار پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی، به واسطه مردم نهاد بودن در عرصه های مختلف فقر زدایی، محرومیت زدایی، مدیریت بحران ها و ... نیز سازو کار های مناسبی را پیش بینی و به اجرا درآورده است.

سردار حسینی مطلق با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی سپاه پاسداران تک بعدی رشد نکرده است، گفت: خوشبختانه به واسطه روحیه انقلابی بسیجیان و پاسداران بسیاری از توطئه هایی که دشمنان برای کشور و شخصیت های ایران تدارک می بینند خنثی می شود، برای مثال با ورود سپاه حفاظت هوایی به سازمان هواپیمایی کشور حتی یک مورد هواپیما ربایی در کشور اتفاق نیافتاده است و نیروهای مخلص و متعهد این بخش و تمامی بخش های سپاه تا پای جان از ایران اسلامی دفاع کرده و خواهند کرد.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز تصریح کرد: در بیانات مقام معظم رهبری آمده است: "یکی از مسائلی که سپاه از ابتدای تشکیل تا کنون توانسته است آن را به خوبی انجام دهد تشخیص حق از باطل است که باید این مهم افزایش یابد"، و ما تمامی تلاش خود را به کار می بندیم تا با بصیرت افزایی تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.

افتتاح ناحیه مقاومت امام سجاد (ع)

سردار حسینی مطلق به برنامه هایی که به مناسبت روز تاسیس سپاه پاسدارن در استان البرز تدارک دیده شده است اشاره کرد و گفت: برنامه های متعدد و متنوع سخنرانی در خصوص تقویت بنیه عقیدتی، افتتاح ناحیه مقاومت امام سجاد (ع) تا چند روز آتی، افزایش آمادگی های دفاعی و امنیتی، تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی، تحقق بسیج ده ها میلیونی و ... برنامه های کلی این دهه به شمار می رود و که در خلال آنها برنامه های متنوع دیگری نیز به اجرا در می آید.

وی با بیان اینکه در استان البرز 9 ناحیه مقاومت فعالیت دارند که پنج ناحیه در کلانشهر کرج مستقر است، اعلام کرد: حدود نیم میلیون بسیجی در استان البرز فعال هستند که خود یک مجموعه از نیروهای ورزیده به شمار می روند.