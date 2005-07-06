مركز آمار "طرح نيروي كار" را از امسال و براي اولين بار در كشور اجرايي كرد

طه نوراللهي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: مركز آمار ايران از سال جاري "طرح نيروي كار" را با هدف دستيابي به شاخص هاي فصلي و سالانه نيروي كار اجرايي كرد.

وي در اين خصوص گفت: بر اساس اين طرح تغييرات شاخص هاي فصلي و سالانه نيروي كار براساس نياز برنامه ريزان تهيه مي شود.

به گفته نوراللهي با اين اقدام امكان مقايسه هاي بين المللي با تفاوت هايي در همه ابعاد اعم از موضوعي، فني و اجرايي امكان پذير است و به اين ترتيب طرح مذكور با طرح" آمارگيري از ويژ گي هاي اشتغال و بيكاري خانوار "جايگزين شده است.

وي توضيحات بيشتري در خصوص اين طرح ارايه نداد.

به گزارش مهر، در گذشته ، همواره گزارش كارشناسان بانك مركزي و مركز آمار ايران در خصوص رقم بيكاري در كشور مختلف بوده است كه با اجرايي شدن طرح جديد آمارگيري از ماه هاي آينده اين مشكل نيز برطرف مي شود.

مديركل دفتر آمارهاي اجتماعي-اقتصادي خانور مركز آمار ايران تصريح كرد: براساس اطلاعات جمع آوري شده از" طرح آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري خانوار-پاييز 1383"، نرخ بيكاري 3/10 درصد بوده است.