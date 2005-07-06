استان خراسان يكي از استانهاي پيشتاز در حوزه هنر است

به گزارش خبرنگار فرهنگ وهنر مهر در مشهد سيد جواد جعفري در نشستي كه با مديرالاعلام استان كربلا برگزار شد با ارائه گزارشي از حوزه فرهنگ و هنر استان اظهار داشت : در زمينه فرهنگي و هنري استان خراسان يكي از سه استان مطرح در اين زمينه است .

وي افزود : استان راسان در حوزه كتاب با انتشار بيش از 20 هزار عنوان و 7 ميليون تيراژ كتاب سومين استان مطرح در سطح كشور مي باشد و در بخش مطبوعات با 130 عنوان نشريه كه اكثرا در بخش خصوصي منتشر مي شوند ،بعد از پايتخت دومين استان كشور است .

جعفري در ادامه تصريح كرد : به دليل حضور چهره هاي شاخص هنري در حوزه هاي تئاتر ،موسيقي وشعر و قلم ،سالانه برنامه هاي فرهنگي و هنري تاثير گذاري در خراسان به منصه ظهور مي رسند .

وي با بيان اين مطلب كه تمام فعاليت هاي هنري توسط تشكل هاي مردمي انجام مي شود اظهار داشت : 200 تشكل فرهنگي و هنري با حضور هنرمندان در اين استان در قالب انجمن هاي هنرهاي تجسمي ،نقاشي ،نمايش ،فيلم و عكس ،داستان نويسي ،شعر ،مراكز متنوع و متعدد تشكل هاي قرآني ،قلم ،موسيقي و...... فعاليت مي كنند .

سيد جواد جعفري در خصوص همكاري حوزه فرهنگ و هنر استان كربلا با خراسان رضوي اظهار داشت : اين دو استان مي توانند در زمينه تبادل آثار هنري مانند خوش نويسي ،نقاشي، سفال و برگزاري نمايشگاه كتاب ، اجراي برنامه هاي هنري ،شب شعر ،اجراي موسيقي سنتي خراسان با يكديگر همكاري و تعامل داشته باشند .

مدير اعلام كربلا نيز در اين مراسم استان كربلا را قلب شيعيان دانست و افزود : كربلا كه قلب شيعيان است ،پشتوانه محكمي از شيعيان بايد داشته باشد .

الحنون الكناني در ارتباط با انجمن هاي فرهنگي و هنري كربلا اظهار داشت : از زمان رژيم بعث عراق انجمن هاي زيارتي در كربلا فعاليت مي كردند كه مستقيما مركز بر آنها نظارت داشت ، اين انجمن ها هم اكنون نيز فعاليت مي كنند .اما به دليل شرايط موجود فعاليت آنها بسيار ضعيف است .

وي از مدير كل ارشاد راسان رضوي دعوت كرد بازديدي از اين استان داشته باشد افزود : ما مي توانيم در بسياري از فعاليت هاي فرهنگي و هنري با يكديگر همكاري داشته باشيم .

گفتني است در پايان اين نشست مقرر شد زمينه هاي اين همكاري توسط كارشناسان بررسي و در قالب تفاهم نامه اي به امضاي طرفين برسد .



