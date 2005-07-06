" عاقبت كار " به راديو فرهنگ افتاد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : رمان " عاقبت كار " نوشته " كينگلزي ايميس " و ترجمه امير نيك فرجام در هفت قسمت پخش خواهد شد كه پخش قسمت هفتم ، روز جمعه با حضور منتقدان و نويسندگان و نقد و بررسي داستان همراه است .

به گزارش مهر ، اين برنامه به سردبيري و نويسندگي حكيم معاني و نقد و بررسي با حضوربهرام مقدادي از شبكه فرهنگ پخش مي شود.



داستان اين گونه آغاز مي شود : آدلابس تيبل ، برادرش برنارد ، شورتي ، جورج برادرزن متوفي برنارد و مريگوله كه همگي سن شان از هفتاد سال بيشتر است دركلبه ي " تاپني هپني " در حاشيه ي بيشه زندگي مي كنند.



برنارد يك پايش لنگ مي زند و به همين بهانه اززيركارهاي خانه درمي رود. مريگوله هم از دوران جواني عادت به كار نداشته است. بنابراين تمام كارهاي داخل وخارج از خانه را آدلا ، البته با كمك شورتي انجام مي دهد و...



