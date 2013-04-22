به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه انیمیشن "شكرستان" از تولیدات حوزه هنری كه با استقبال مخاطبان در تلویزیون روبهرو شده است از 15 اردیبهشت در شبكه نمایش خانگی بصورت همزمان در تهران و شهرستانها توزیع میشود.
توزیع انیمیشن "شكرستان" هر دو هفته در یك بستهبندی پنج قسمتی خواهد بود. انیمیشن "شكرستان" كه مجموعهای شامل 95 قسمت است، حكایتها و ضربالمثلهای قدیمی ایران را برای كودكان و نوجوانان روایت میكند.
"شكرستان" شهری است خیالی كه همه چیز در آن وارونه است. اتفاقاتی كه در این شهر رخ میدهد به قدری عجیب و غریب است كه گاه حتی مردم شكرستان را متحیر میكند.
مجموعه "شكرستان" از تولیدات حوزه هنری به كارگردانی بابك نظری برای پخش به شبكه دو سپرده شده كه در ساخت آن بیش از 100 نفر مشاركت دارند. این مجموعه كه از عید سال 89 بر روی آنتن رفته است نظر مخاطبان را به خود جلب كرده و در داستانهایش از قصههای كهن ایرانی بهره میبرد.
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