روند پشتوانه سازي برای كشتي خراسان رضوی در سال جاري ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علي بامشكي صبح دوشنبه در محل هيئت كشتي استان اظهار كرد: رقابت هاي كشتي آزاد انتخابي تيم ملي نوجوانان و قهرماني كشور به ميزباني مشهد در فروردين ماه سال گذشته با هدف شناسایی استعدادها و پشتوانه سازی برای تیم بزرگسالان برگزار شد.

رئيس هيئت كشتي خراسان رضوي افزود: علاوه بر آن در سال گذشته، 32 مسابقه در سطح استان در هر دو بخش آزاد و فرنگي برگزار شد كه حاصل آن شناسايي و معرفي چهره هاي خوبي به كشتي استان بود.

بامشكي با تاكيد بر ادامه روند برنامه هاي پشتوانه سازي سال گذشته، بيان کرد: تمرينات متمركزي زير نظر مربيان برتر استان براي چهره هاي شناسايي شده در خانه كشتي استان برگزار شد، كه امسال نيز ادامه خواهد داشت.

وي با بيان اينكه كشتي گيران خراسان رضوي در سال گذشته به تمامي رقابت هاي اعلام شده كه از سوي فدراسيون اعزام شدند، گفت: كشتي گيران زيادي با درخشش در مسابقات كشوري به اردوهاي تيم ملي در رده هاي سني مختلف دعوت شدند.

رئيس هيئت كشتي خراسان رضوي با اشاره به میزبانی دوره هاي ارتقاء داوري درجه یک، دو و ممتاز با حضور 75 متقاضي از سراسر کشور در مشهد، افزود: از مربيان كشتي استان نیز به طور مستمر در اردوهاي تيم ملي كشور استفاده مي شد که اين امر در ارتقاء سطح فني آنان بسيار موثر خواهد بود.

بامشكي گفت: در سال جاری نيز در نظر داريم با هماهنگي مركز پژوهشگاه هاي فدراسيون كشتي در ارديبهشت ماه يك دوره پنج روزه بازآموزي براي مربيان كشتي فرنگي و آزاد استان با حضور مربيان با سابقه و برتر كشور برگزار كنيم.

وي با اشاره به حضور پر رنگ تر جوانان در كلاس هاي كشتي سطح استان، بيان كرد: در پايان سال گذشته شاهد درخشش حامد تاتاري در رقابت هاي جام جهاني بوديم كه اين امر عاملی برای تشويق جوانان و رونق كلاس هاي كشتي استان شد.

رئيس هيئت كشتي خراسان رضوي همچنین از برگزاری سه مرحله اعزام كشتي گيران نوجوان فرنگي و آزاد و همچنین تيم كشتي آزاد بزرگسالان به مرحله اول رقابت هاي انتخابي تيم ملي در ابتدای سال 92 خبر داد.

بامشكي تاکید کرد: منتظر اعلام تقويم ورزشي فدراسيون هستيم كه برنامه ريزي ها را براساس آن انجام دهیم.