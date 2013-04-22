ثبت نام 15 هزار نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستای مازندران/ معرفی جوان ترین و مسن ترین نامزد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه های مازندران در استانداری افزود: تا ساعت هشت صبح امروز بالغ بر 15 هزار نامزد نام نویسی کرده که از این تعداد 13 هزار نفر در روستاها و دو هزار نفر در شهرها ثبت نام کردند.

وی اظهار داشت: جوان ترین نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از روستای آبلو نکا متولد سال 1367 بوده و 25 سال سن دارد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه پیرترین نامزد انتخابات شوراهای امسال از روستای شریف آباد ساری است، تصریح کرد: این پیرمرد دارای 85 سال سن است.

وی با بیان اینکه مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از خواندن و نوشتن آغاز و تا مقطع دکترا ادامه دارد، یادآور شد: در دوره اول شوراهای اسلامی شهر و روستای مازندران بالغ بر 21 هزار و 816 نفر ثبت نام که 21 هزار و 34 نفر مرد و 382 نفر زن بودند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران افزود: در دوره دوم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بالغ بر 12 هزار و 188 نفر ثبت نام که 11 هزار و 975 نفر مرد و 213 نفر زن بودند.

ابراهیمی بیان داشت: در دور سوم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 16 هزار و 649 نفر نام نویسی که 16 هزار و 173 نفر مرد و 476 نفر زن بودند.

وی افزود: تاکنون در دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیش از 15 هزار نفر ثبت نام که 14 هزار و 444 نفر مرد و 731 نفر زن بودند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه از امروز مراحل استعلام نامزدها در مراجع چهارگانه آغاز می شود، افزود: بررسی صلاحیت این افراد در هیئت های اجرایی از 12 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت خواهد بود.

وی با بیان اینکه بررسی و اعلام نظر هیئت نظارت از 20 تا 26 اردیبهشت خواهد بود، تصریح کرد: مهلت شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده از 29 تا 31 اردیبهشت است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه رسیدگی نهایی شکایت در هیئت نظارت شهرستان و استان از دوم خرداد تا یازدهم خرداد خواهد بود، افزود: اعلام نظر نهایی به بخشداریها و فرمانداریها توسط هیئت نظارت شهرستان و استان در روز 12 خرداد ماه اعلام شده است.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، 24 خرداد برگزار می شود.