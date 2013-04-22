اجرای طرح محب در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی

حیدر عزیزنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح محب در راستای مشاوره و حمایت روانی در بلایای طبیعی و با رويکرد اجتماعمحور تدوین شده است که همکاران ما در این طرح تلاش ميکنند با ارائه آموزش و آگاهيهاي لازم به مردم و تشويق آنها به تشکيل گروههايي با استفاده از تواناييهاي محلي، آنها را در برابر عوارض پس از حادثه به ويژه بحرانهاي روحي، رواني و اجتماعي آن ايمن کند.
وی با بیان اینکه این طرح شامل دو فاز است افزود: فاز اولین این طرح مصاحبه اولیه با تمامی افراد زلزله دیده بوده است که در 10 روز ابتدایی وقوع حادثه صورت میگیرد و اکنون در حال اتمام است و بعد از آن همکاران ما در فاز دوم به افرادی که آسیب بالاتری دیده اند خدمات ویژه تری ارائه میکنند.
عزیزنژاد عنوان کرد: زنان و کودکان بیشترین افراد در معرض آسیب در چنین حوادث هستند و مشاوران ما اولویت خدمات را بر این دو قشر متمرکز کردهاند که میتوان به سرکشی مشاوران و مددکاران ما از تمامی چادرها و احداث مهد کودک در این مناطق اشاره کرد.
احداث سه مهد کودک در مناطق زلزله زده دشتی
وی در ادامه گفت: سه مهد کودک در این مناطق دو تا در شنبه و یکی در چاهگاه احداث شده است که این مهدهای کودک علاوه بر ارائه آموزشهای مختلف موجب عادی ساری و جاری سازی زندگی و کاهش اضطراب کودکان زلزله دیده باشد.
مدیر کل بهزیستی استان بوشهر خاطر نشان کرد: از اولین روز وقوع زلزله گروه های فویتی ما از شهرستانهای دیر دشتستان و دشتی به مناطق زلزلهزده اعزام شدند و تا کنون 96 روانشناس و 40 مددکار اجتماعی ما را در کمک رسانی به افراد زلزله زده یاری کردهاند .
وی ضمن بیان اینکه در تمامی حوادثی که در کشور موازی کاری در خدمات صورت میگیرد گفت: با تدابیر استاندار مدیریت کمیته بازتوانی و حمایتهای روانی اجتماعی به اداره بهزیستی واگذار شد و ما نیز در ابتدای برای جلوگیری از موازی کاری جلسه ای با نظام روانشناسی استان انجام دادیم تا بتوانیم با تعامل بهره گره ای از مشکلات روانی آسیب دیدگان باز کنیم.
عزیزنژاد بیان کرد : فعالیتهای ما مقطعی نبوده و تا زمانی که زلزله دیدگان از نظر روانی به حالت عادی بازگردانی نشوند در کنار آنها خواهیم بود و چادر های ما در آنجا استقرار خواهند داشت.
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