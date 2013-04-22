به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، برنامه کوتاه مدت تیم ملی آبهای آرام کشورمان بر اساس رقابتهای قهرمانی آسیا که مهرماه امسال در ازبکستان برگزار میشود تنظیم شده است. بر همین اساس قایقرانان بزرگسال کشورمان خود را برای حضور در این مسابقات آماده میکنند. این تیم در هشتمین مرحله اردوی آمادگی خود از 7 اردیبهشت ماه در دریاچه آزادی تمرینات خود را دنبال خواهد کرد.
این مرحله از اردو به مدت 3 هفته برگزار می شود و تا 27 اردیبهشت ماه ادامه پیدا خواهد کرد. ایرج اقلیمی مدیر تیم های ملی و سرمربی تیم ملی کایاک، انوش عباسی مربی کایاک، و الیاس اقلیمی سرمربی کانوکانادایی اعضای کادر فنی این تیم هستند.
احمدرضا طالبیان از اصفهان، علیرضا علی محمدی از البرز، حمیدرضا ترکی از بوشهر، رحمت قادری، سعید فضل اولی، علی آقامیرزایی و رضوان بهجتی از گیلان، امین بوداغی و فرزین اسدی از مازندران و بابک دربان از تهران در بخش کایاک، کیا اسکندانی، علی باجلان و سامان بقایی از تهران، محمدیوسف شهبازی از کرمانشاه، محسن سعادتخواه از گیلان و پژمان دیوسالاری از مازندران در بخش کانو نفرات دعوت شده به این مرحله از اردو هستند.
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