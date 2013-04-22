به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، برنامه کوتاه مدت تیم ملی آب‌های آرام کشورمان بر اساس رقابت‌‎‏های قهرمانی آسیا که مهرماه امسال در ازبکستان برگزار می‌شود تنظیم شده است. بر همین اساس قایقرانان ‏بزرگسال کشورمان خود را برای حضور در این مسابقات آماده می‌کنند. این تیم در هشتمین مرحله اردوی ‏آمادگی خود از 7 اردیبهشت ماه در دریاچه آزادی تمرینات خود را دنبال خواهد کرد.‏

این مرحله از اردو به مدت 3 هفته برگزار می شود و تا 27 اردیبهشت ماه ادامه پیدا خواهد کرد.‏ ایرج اقلیمی مدیر تیم های ملی و سرمربی تیم ملی کایاک، انوش عباسی مربی کایاک، و الیاس اقلیمی سرمربی ‏کانوکانادایی اعضای کادر فنی این تیم هستند.‏

احمدرضا طالبیان از اصفهان، علیرضا علی محمدی از البرز، حمیدرضا ترکی از بوشهر، رحمت قادری، سعید فضل ‏اولی، علی آقامیرزایی و رضوان بهجتی از گیلان، امین بوداغی و فرزین اسدی از مازندران و بابک دربان از ‏تهران در بخش کایاک، کیا اسکندانی، علی باجلان و سامان بقایی از تهران، محمدیوسف شهبازی از کرمانشاه، ‏محسن سعادتخواه از گیلان و پژمان دیوسالاری از مازندران در بخش کانو نفرات دعوت شده به این مرحله از ‏اردو هستند.‏