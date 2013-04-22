وجود 190 مدرسه حاشیه راه در آذربایجان غربی/ 46 مدرسه ایمن سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حبیب پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از قرار گیری 190 مدرسه آذربایجان غربی در حاشیه راه ها خبر داد و افزود: به منظور ارتقای ایمنی راه ها و کاهش تصادفات رانندگی، اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها با اعتباری بالغ بر 630 میلیون ریال طی سال گذشته اجرایی شد.

وی فرهنگ سازی در خصوص بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور دانش آموزان این مدارس، لزوم بازآموزی دانش آموزان و احیای محیط پیرامون این مدارس برای متمایز ساختن آنها را از مهمترین اهداف این طرح دانست و اعلام کرد: نهادینه کردن این امر نیازمند مشارکت همگانی و ارائه آموزش های مستمر به دانش آموزان است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی اظهار داشت: ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها در سه بخش شامل آموزش، تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی و ایمن سازی فیزیکی مدارس در قالب نصب تابلو و چراغ چشمک زن و علائم افقی در مقابل مدارس، ایجاد خط کشی های لازم بر کف جاده آسفالت به مرحله اجرا در می آید.

حبیب پور با اشاره به اینکه با تحت پوشش قرار گرفتن 46 مدرسه حاشیه راه های آذربایجان غربی طی سال گذشته تعداد مدارس ایمن سازی شده به 142 باب افزایش یافت، ادامه داد: طرح ایمن سازی مدارس در دو بخش ایمن سازی فیزیکی و نرم افزاری شامل تجهیز مدرسه به وسایل ایمنی، نصب تابلو و چراغ چشم گربه ای و علائم افقی در مقابل مدارس و ایجاد خط کشی های لازم بر کف جاده آسفالت اجرا می شود.

وی با اعلام اینکه طی سال گذشته 25 مدرسه با بهره گیری از این روش ایمن سازی شدند، یادآور شد: در بخش نرم افزاری هم نسبت به ارائه آموزش و فرهنگ سازی در بین دانش آموزان در خصوص بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور آنان اقدام شد که در این راستا نیز 21 مدرسه تحت پوشش طرح قرار گرفتند.