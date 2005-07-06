شمشيرهاي نوري جنگ هاي ستاره اي حراج مي شوند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، قرار است در حراجي روز 29 ژوييه شركت نمايه تاريخ در بورلي هيلز علاوه بر شمشيرهاي نوري، قطعات ديگري نيز از مجموعه فيلم هاي جرج لوكاس مشهور حراج شوند. انتظار مي رود شمشير شواليه جداي كه در اختيار گري كورتز، تهيه كننده "جنگ هاي ستاره اي"، است به مبلغي بين 600 تا 800 هزار دلار به فروش برسد. شمشير دارت ويدر هم كه در فيلم "امپراتوري دوباره ضربه مي زند" مورد استفاده قرار گرفت، به مبلغ احتمالي 40 تا 60 هزار دلار فروخته خواهد شد.

حراج شمشيرهاي نوري در حالي انجام مي شود كه همگان مي دانند نور ساطع شده از آنها به وسيله نرم افزارهاي رايانه اي ايجاد شده بود و وجود خارجي نداشت. در واقع شمشير به نمايش گذاشته شده در وب سايت رسمي "نمايه تاريخ" لوله اي پلاستيكي به رنگ نقره اي با دسته اي سياه است. از ديگر قطعاتي كه در اين حراجي فروخته مي شوند مي توان به لباس خلباني اسكاي واكر به قيمت تقريبي 60 تا 80 هزار دلار در كنار 74 قطعه ديگر اشاره كرد.

