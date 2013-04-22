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۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

نتیجه نظرسنجی تلویزیونی درباره اولویت نخست رئیس جمهور آینده

نتیجه نظرسنجی تلویزیونی درباره اولویت نخست رئیس جمهور آینده

با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه، برنامه زنده تلویزیونی پایش مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده را به نظر سنجی گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نظر سنجی صورت گرفته در این برنامه از مجموع 600 هزار بیننده ای که در این نظر سنجی شرکت کردند، 400 هزار و 294 نفر یعنی 72.51درصد از کل کاربران معتقدند رئیس جمهور آینده باید اولویت خودش را برمهار تورم قرار دهد.

همچنین 27.49درصد از شرکت کنندگان یعنی 190449 نفر نیز بر این باورند که ایجاد اشتغال باید در اولویت دوم رئیس جمهور بعدی باشد.

سئوال نظر سنجی برنامه پایش شب گذشته به این شرح بود: به نظر شما اولویت برنامه رئیس جمهور آینده کدام باشد ؟ 1 – ایجاد اشتغال 2 – مهار تورم.

برنامه پایش یکشنبه شبها ساعت یازده از شبکه یک سیما پخش می شود.

کد مطلب 2037950

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