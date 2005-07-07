حامد بهداد با پيشنهاد بيشرمانه به نقاش مرده به تلويزيون مي آيد

حامد بهداد، بازيگر سينما و تلويزيون درباره آخرين فعاليت هاي هنري اش در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني " مهر "ضمن بيان اين مطلب گفت: به تازگي بازي در فيلم ويديويي " پيشنهاد بيشرمانه به نقاش مرده " را به اتمام رسانده ام. اين فيلم يك طنز اجتماعي است و در قالب آثار 90 دقيقه اي تهيه و توليد شده است و در حال حاضر مرحله تدوين را زير نظر محسن اورنگ طي مي كند.



وي خاطر نشان كرد: به جز اين فيلم ويديويي منتظر اكران 3 فيلم سينمايي هستم كه در آنها به بازي پرداخته ام. " نفستو حبس كن " به كارگرداني سامان مقدم، " باغ فردوس پنج بعدازظهر " ساخته سيامك شايقي و " رقص با ماه " اثر رضا كاهاني را در نوبت نمايش عمومي سينماها دارم كه البته از زمان دقيق اكران اين فيلم ها بي اطلاع هستم.

لازم به ذكر است اين فيلم داستان زندگي يك نقاش جوان است كه در زندگي شخصي و خانوادگي به بن بست مي رسد و دست به خودكشي مي زند. همزمان با اين مساله يك روزنامه نگارهم بعد از ورشكستگي هفته نامه اش، با اين نقاش آشنا مي شود و با همديگر قرار ايجاد يك فعاليت هنري را مي گذارند.

در اين فيلم به جز بهداد، رضا رويگري، ليلا منصوري و شهربانو موسوي، احمد نجفي و محرم زينال زاده به ايفاي نقش مي پردازند.