1000 نفر در شيروان نامزد انتخابات شوراهاي اسلامي شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد صفرنژاد صبح دوشنبه در نشست خبري عنوان كرد: در مدت زمان مهلت قانوني ثبت نام داوطلبان چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در مجموع هزار نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی اين شهرستان ثبت‌نام کردند.

وي با بیان اینکه از مجموع هزار داوطلب ثبت‌نام شده در اين شهرستان، 38 نفر زن و 962 نفر آقا هستند، اظهار داشت: از تعداد كل ثبت نام شده ها 910 نفر در روستاها، 67 نفر در شهر شيروان و 23 نفر نيز در شهر لوجلي نامزد شده اند.

صفرنژاد اضافه كرد: از نظر ثبت نام نامزدها در بخش هاي سه گانه شهرستان شيروان نيز در بخش سرحد اين شهرستان 187 نفر، بخش مركزي 550 نفر و در بخش قوشخانه هم 173 نفر ثبت نام كرده اند.

فرماندار شيروان در ادامه اضافه كرد: پيش از اين ستاد انتخابات اين شهرستان در غالب هفت كميته سياسي، امنيتي، پشتيباني، آموزشي، فناوري اطلاعات، تبليغات و اطلاع رساني و حقوقي تشكيل شده و در اين راستا نيز بالغ بر سه هزار نفر عوامل اجرايي در 200 صندوق شعبه اخذ راي مشاركت خواهند داشت.

وي يادآور شد: در دوره سوم انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان شيروان 77 هزار و 296 نفر معادل 73.6 درصد از واجدين شرايط راي در انتخابات مشاركت كردند.

صفرنژاد در ادامه افزود: بايد همه مردم و مسئولين با عمکرد‌مطلوب خود زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات و خلق یک حماسه سیاسی را مهیا كنند.

وي با بیان اینکه برگزاری انتخابات یک کار جمعی است، اظهار داشت: برگزاری انتخابات توسط خود مردم انجام می‌شود و رعایت اصل بی‌طرفی وظیفه مجریان انتخابات است.

صفرنژاد افزود: تلاش دشمن بر این است که انتخابات را با خدشه مواجه کند اما دشمنان خارجی و داخلی مطمئن باشند که این توطئه‌ها‌ی آنان به نتیجه‌ای نخواهد رسید و آنان مانند همیشه در جهان رسوا خواهند شد.

وی همچنين به تبیین سخنان مقام معظم رهبری در زمينه انتخابات پرداخت و گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبري حضور در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا یک اقدام شرعی و وظیفه‌ای ملی، اجتماعی و همگانی بوده و هر چه انتخابات پرشورتر و با حضور حداکثری برگزار گردد عظمت ملت ایران بیشتر اثبات مي شود.

نماينده عالي دولت در شيروان با اشاره به نامگذاری امسال با نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، تصريح كرد: انتخابات امری بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است، بنابراین همه در هر مسئولیت و جایگاه تلاش کنیم تا با آگاهانه عمل کردن و رعایت تقوا و ایجاد انسجام، همدلی و وحدت کلمه در بین آحاد مردم زمينه تحقق حماسه سياسي را فراهم كنيم.

رييس ستاد انتخابات شهرستان شيروان گفت: همه ما مي بايست با نوع عمکرد‌ خود به عنوان مبلغی بصیر در راستاي ایجاد زمینه برای مشارکت حداکثری عموم مردم در انتخابات خردادماه و خلق یک حماسه سیاسی بی‌بدیل گام برداریم.

شهرستان شيروان با مركزيت شيروان با جمعيتي بالغ بر 167 هزار نفر به عنوان دومين شهرستان بزرگ خراسان شمالي محسوب مي شود.

چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در 24 خرداد ماه امسال همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سراسر كشور برگزاری می‌شود.



