ابوالحسن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کنونی هندبال ایران، تصریح کرد: من هم مانند تمامی هندبالی‌ها نگران و مضطرب هستم چرا که اوضاع اصلا مناسب نبوده و مشخص نیست درون فدراسیون چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

وی با بیان اینکه ارتباطی با داخل فدراسیون ندارم، ادامه داد: البته به عنوان ناظر کمیته ملی المپیک با تیم‌های ملی هندبال در ارتباط هستم اما با کادر اجرایی فدراسیون رابطه‌ای ندارم. متاسفانه وزارت ورزش و و جوانان خواب است. مسئولان به حدی سرگرم فوتبال و چند رشته دیگر شده‌اند که اصلا توجهی به هندبال ندارد.

کارشناس و پیشکسوت هندبال ایران در پاسخ به این سوال که به نظر شما راهکار خروج هندبال از این بحران چیست؟ گفت: باید دو ماه دیگر صبر کرد و دید که در راس هرم ورزش کشور چه کسانی قرار می‌گیرند.

"در صورت اعمال تغییرات در راس فدراسیون هندبال، احتمال تعلیق این رشته ورزشی وجود دارد." وی در این خصوص تاکید کرد: متاسفانه آقایان مسائل بین‌المللی را نمی‌دانستند. بی توجهی آقایان باعث شده است که ورزش کشور به اینجا برسد. اگر در کنار دوستان، مشاورانی بین‌المللی قرار می‌گرفت در حال حاضر شرایط ورزش کشور به این صورت نبود.

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون هندبال در خصوص اینکه قرار داد "رافائل"، سرمربی تیم ملی هندبال با تیم ثامن الححج است و این مربی دستمزد خود را از باشگاه می‌گیرد، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی موجب شده است که چنین امری رخ بدهد. شاید این موضوع در حال حاضر مطلوب تلقی شود اما در دراز مدت باعث به وجود آمدن نکاتی منفی می‌شود و ممکن است تیم ملی در آینده در اختیار تشکیلاتی خاص قرار بگیرد. فدراسیون ستاد فرماندهی است و باید استقلال مالی داشته باشد.

وی در خصوص استعفاهای متوالی در فدراسیون هندبال، افزود: اگر مدیریت خوبی صورت می‌گرفت؛ این مسائل رخ نمی‌داد و شرایط به این صورت رقم نمی‌خورد. کسی که برای کاری گمارده می‌شود باید دارای صلاحیت‌های مدیریتی باشد و کسانی هم که او را به روی کار می‌آورند باید حواسشان جمع باشد که چه کسی را می‌آورد.

مهدوی در پایان گفت: کوزه‌گری یک فرد خوب و سالم است اما در مدیریت قوی نیست. لازمه مدیریت ارتباط قوی، گرفتن تصمیم درست در مواقع سخت و شجاعت در تصمیمگری است. همچنین یک مدیر باید دیدگاهی جلوتر از شرایط کنونی داشته باشد اما متاسفانه رئیس فدراسیون هندبال داری این خصوصیات نیست.