آكادمي فيلم اروپا در هفده رشته از برترين هاي قاره تقدير مي كند

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، آكادمي فيلم اروپا تا سال گذشته به برترين هاي سينماي اين قاره در پانزده رشته مختلف جايزه مي داد و از برگزيدگان تقدير مي كرد. اما از سال جاري تدوينگران و طراحان توليد سينما هم به صف جايزه بگيران از آكادمي افزوده مي شوند. از حدود 40 فيلمي كه توسط داوران آكادمي مورد ارزيابي قرار مي گيرند، سه فيلم به فهرست نهايي راه مي يابند و برنده نهايي همراه ساير برندگان روز سوم دسامبر 2005 در شهر برلين معرفي مي شود.

سال گذشته فيلم "رو در رو" به كارگرداني فاتح آكين، فيلمساز ترك تبار آلماني، جايزه بهترين فيلم سال 2004 اروپا را گرفت. الخاندور آمنابار اسپانيايي هم با فيلم "درياي درون" خود برنده جايزه بهترين كارگردان شد و خاوير باردم براي بازي در همين فيلم جايزه بهترين بازيگر مرد را به خود اختصاص داد. ايملدا استانتن بريتانيايي هم براي بازي در "ورا درك" بهترين بازيگر زن سال 2004 شناخته شد.

تماشاگران اروپايي هم هر سال در سه رشته بهترين كارگردان و بازيگران زن و مرد برگزيدگان خود را انتخاب مي كنند و نفرات برتر در مراسم آكادمي جايزه مي گيرند. سال گذشته فاتح آكين، دانيل برول و پنه لوپه كروز هنرمندان برگزيده سينماي اروپا از نگاه تماشاگران لقب گرفتند.



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