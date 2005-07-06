نقشه ايران از نقره و طلا ساخته شد

به گزارش خبرنگار تجسمي خبرگزاري " مهر "، اين نقشه كه با استفاده از حدود نيم كيلو نقره و مقداري طلا به صورت نقش برجسته توليد شده در ابتداد 150 در 115 سانتيمتر ارايه گرديده است و حدود 2 سال براي ساخت آن زمان صرف شده است. در اين نقشه به جز ارايه نقاط مختلف ايران از نمادهايي ملي و تاريخي در تصوير آن استفاده شده است.

اين نقشه از ويژگي هاي مختلفي در طراحي بهره مي برد. دور تا دور نقشه در قسمتهايي كه مرزهاي آبي و خاكي ايران وجود دارد و حتي روي جزاير سه گانه ( تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي ) سربازان هخامنشي در حالت حمله به تصوير درآمده اند. در قسمت مياني نقشه تصويري از كوروش حكاكي شده كه بر سينه او كلمه ايران به سبك دوران ساساني و با استفاده از طلا درج گرديده است. اين بخش نمادي از آرمان هر ايراني يعني رشد و شكوفايي طلايي كشور است. در دست كوروش عصايي وجود دارد كه حوالي جزاير سه گانه در خليج فارس در نقشه فرو مي رود و بر روي عصا بيانيه حقوق بشر كوروش ثبت شده است. مفهوم از اين عصا، تكيه مردم ايران بر حقوق بشر با حفظ استقلال و توجه به دفاع از ميهن است.

همچنين در اين نقشه نام خليج فارس و درياي مازندران با طلا به صورت نقش برجسته وجود دارد كه زير نام خليج فارس شعر " وطن يعني گذشته، حال، فردا تمام سهم يك ملت ز دنيا " نوشته شده است . اين بخش با توجه به حركت ناشايست نشنال جئوگرافيك و ساخت فيلم سينمايي " اسكندر " اين بخش به نقشه اضافه شده است.

در روي اين نقشه نقره و طلا روي دماوند تصويري از آرش كمانگير به عنوان اسطوره و نماد ايثار سرباز ايراني، در قسمت سيستان و بلوچستان تصويري از رستم سوار بر رخش، در منطقه آذربايجان نقشه تصويري از زرتشت با سه توصيه ديني پندار نيك، كردار نيك و گفتار نيك و تصويري از داريوش شاه هخامنشي به هنگام رسيدگي به مشكلات مردم حكاكي وجود دارد.

براي ساخت اين نقشه ايران كه در آن از هنرهاي حكاكي ( قلم تبريز)، طلا سازي، نقاشي، قلم گيري و چكش كاري به نقاط مختلف اثر استفاده شده است، يك خانواده پنج نفره همكاري داشته اند كه به سرپرستي داريوش بهار دوست به انجام اين كار اهتمام ورزيده اند. ابراهيم، فرشته، سميه و حسين بهاردوست ديگر اعضاي اين گروه را تشكيل مي دهند.

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