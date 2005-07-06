به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين پژوهش كه توسط حسن موسوي چلك رييس گروه دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عنوان شد، آمده است: با توجه به قوانين موجود كشور اعم از قانون برنامه توسعه ( ماده 182) كه بر تقويت نظارت هاي سازمان يافته مردمي بر فعاليت هاي دستگاه دولتي تاكيد داشته و ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جايگاه فعلي سازمان هاي غير دولتي در نظام برنامه ريزي كشور مناسب ارزيابي نشده است.

همچنين بررسي پاسخ هاي ارسالي در اين پژوهش نشان مي دهد بسياري از پاسخگويان اعم از صاحبنظران و مسئولان سازمان هاي دولتي و غير دولتي معتقد بودند كه سازمان هاي غير دولتي در حوزه تصميم سازي وبرنامه ريزي حضور نداشته و تنها برخي از مسئولان اين سازمان ها كه داراي مشاغل مهم بودند، ممكن است در برخي تصميم سازي ها مشاركت داشته باشند. اما سيستم جايگاه آنها را در امر برنامه ريزي تعريف نكرده است.

در ادامه اين پژوهش آمده است: در حوزه اجراي برخي از فعاليت هاي دولت توسط سازمان هاي غير دولتي نيز بيشتر پاسخگويان معتقد بودند كه گرچه در اين حوزه حضور سازمان هاي غير دولتي بيشتر از دو حوزه ديگر است، اما ضمن كافي نبودن با مشكلات متعددي مواجه هستند كه كارايي اين سازمان ها را كم مي كند.

اين پژوهش مي افزايد: براي نظارت سازمان هاي غير دولتي بر سازمان هاي دولتي و ارزيابي عملكرد آنها نيز هيچ اقدامي صورت نگرفتهاست و اصولا سازمان هاي دولتي چنين جايگاهي را براي سازمان هاي غير دولتي قابل نيستند.