  1. استانها
  2. گیلان
۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۱

مهدوی بیانکرد:

3 میلیون لیتر سوخت در بخش زراعی و دامی رشت توزیع شد

3 میلیون لیتر سوخت در بخش زراعی و دامی رشت توزیع شد

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی رشت از توزیع سه میلیون و پنج هزار و 22 لیتر سوخت در بخش زراعی و دامی این شهرستان خبر داد.

وحید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در فروردین ماه امسال برای بخش تولیدات گیاهی 994 هزار و 956 لیتر و برای بخش تولیدات دامی دو میلیون و 10 هزار و 66 لیتر سوخت توزیع شده است.

وی در ادامه به نخستین نشا مکانیزه برنج از نوع رقم دم سیاه در این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: این نشا مکانیزه در سطح 10 هکتار از اراضی شالیزاری بخش مرکزی رشت انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی رشت با اشاره به اثر مكانيزاسيون كشاورزي بر ميزان عملكرد و ضايعات محصول برنج گفت: با توجه به عواملي از قبیل بالا بودن مصرف سرانه برنج، امكان زراعت اين محصول در شرايط خاص آب و هوايي و غیره، برنج به عنوان يكي از محصولات استراتژيك مدنظر قرارگرفته است.

وی افزود: افزايش عملكرد محصول در مزارع مكانيزه نسبت به مزارع سنتي تحت تاثير مكانيزاسيون كشاورزي و كاربرد ارقام پرمحصول در سطوح وسيع تر است.

مهدوی یادآورشد: همچنین  كاهش ضايعات محصول در مزارع مكانيزه نيز تا حدودي تحت تاثير مكانيزاسيون است كه به افزايش عملكرد محصول منجر خواهد شد.

کد مطلب 2038046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها