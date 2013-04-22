3 میلیون لیتر سوخت در بخش زراعی و دامی رشت توزیع شد

وحید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در فروردین ماه امسال برای بخش تولیدات گیاهی 994 هزار و 956 لیتر و برای بخش تولیدات دامی دو میلیون و 10 هزار و 66 لیتر سوخت توزیع شده است.

وی در ادامه به نخستین نشا مکانیزه برنج از نوع رقم دم سیاه در این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: این نشا مکانیزه در سطح 10 هکتار از اراضی شالیزاری بخش مرکزی رشت انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی رشت با اشاره به اثر مكانيزاسيون كشاورزي بر ميزان عملكرد و ضايعات محصول برنج گفت: با توجه به عواملي از قبیل بالا بودن مصرف سرانه برنج، امكان زراعت اين محصول در شرايط خاص آب و هوايي و غیره، برنج به عنوان يكي از محصولات استراتژيك مدنظر قرارگرفته است.

وی افزود: افزايش عملكرد محصول در مزارع مكانيزه نسبت به مزارع سنتي تحت تاثير مكانيزاسيون كشاورزي و كاربرد ارقام پرمحصول در سطوح وسيع تر است.

مهدوی یادآورشد: همچنین كاهش ضايعات محصول در مزارع مكانيزه نيز تا حدودي تحت تاثير مكانيزاسيون است كه به افزايش عملكرد محصول منجر خواهد شد.