منوچهر محمدي و رسول ملاقلي پور فيلمنامه اي جنگي مي نويسند

"منوچهر محمدي"، تهيه كننده سينما، ضمن اعلام اين خبردرگفت وگوبا خبرنگارسينمايي "مهر" درمورد فعاليت هاي جديدش گفت: درحال حاضر مشغول نوشتن فيلم نامه اي درحيطه دفاع مقدس با رسول ملاقلي پورهستم كه مراحل پاياني كار درحال انجام است و بعد از خاتمه با توجه به شرايط موجود، سعي مي كنيم توليد فيلم را آغازكنيم .

وي درادامه افزود: سناريويي را به پيمان قاسم خاني براي نوشتن سفارش داده ام كه درمورد زنان جامعه و مسائل و مشكلات آنها است و پيمان قاسم خاني نوشتن آن را آغازكرده است.

قابل ذكراست، آخرين تجربه منوچهرمحمدي درحيطه تهيه كنندگي، فيلم "مارمولك" به كارگرداني كمال تبريزي است.