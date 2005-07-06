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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

منوچهر محمدي و رسول ملاقلي پور فيلمنامه اي جنگي مي نويسند

"منوچهر محمدي" و "رسول ملاقلي پور"، در نوشتن فيلم نامه اي در مورد دفاع مقدس با هم همكاري مي كنند.

"منوچهر محمدي"، تهيه كننده سينما، ضمن اعلام اين خبردرگفت وگوبا خبرنگارسينمايي "مهر" درمورد فعاليت هاي جديدش گفت: درحال حاضر مشغول نوشتن فيلم نامه اي درحيطه دفاع مقدس با رسول ملاقلي پورهستم كه مراحل پاياني كار درحال انجام است و بعد از خاتمه با توجه به شرايط موجود، سعي مي كنيم توليد فيلم را آغازكنيم .

وي درادامه افزود: سناريويي را به پيمان قاسم خاني براي نوشتن سفارش داده ام كه درمورد زنان جامعه و مسائل و مشكلات آنها است و پيمان قاسم خاني نوشتن آن را آغازكرده است.

قابل ذكراست، آخرين تجربه منوچهرمحمدي درحيطه تهيه كنندگي، فيلم "مارمولك" به كارگرداني كمال تبريزي است.

کد مطلب 203809

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