3100 مسکن روستایی در شهرستان سقز مقاوم سازی و افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری صبح امروز در مراسم افتتاح طرح هادی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستای درگاه سلیمان از توابع این شهرستان با اشاره به اهمیت مسكن و نقش آن در زیباسازی محیط روستاها اظهار داشت: سال 92 در شهرستان سقز به عنوان سال نهضت مقاوم سازی نامگذاری شده است.

وی افزود: این طرح ها سی و پنجمین طرح هادی روستایی با صرف اعتبار سه میلیارد ریال از محل سفر مقام معظم رهبری به شهرستان سقز و سه هزار و صدمین واحد مقاوم سازی شده روستایی است که در روستای درگاه سلیمان به بهره براری رسیدند.

فرماندار سقز ‌خواستار مشاركت بیشتر مردم روستا در بحث استقبال از مقاوم سازی مسكن روستایی و اجرای طرح ها و پروژه ها شد.

فخری ادامه داد: بنیاد مسكن انقلاب اسلامی استان کردستان به مردم روستاهای شهرستان قول مساعد داده است، بدون محدودیت از هفته آینده كار اقدامات اولیه پذیرش افراد متقاضی برای مقاوم سازی واحدهای روستایی در دستور قرار گیرد و كار شروع شود.

وی حضور مسئولان در روستاها را اقدامی مناسب برای ارتباط رو در رو با مردم روستا، ‌بررسی مشكلات از نزدیك و رفع آنها در اسرع وقت عنوان کرد.

فرماندار سقز در بخشی دیگر از سخنان خود به انتخابات پیش رو در 24 خرداد اشاره کرد و خواستار حضور حداكثری مردم برای انتخاب شوراهای فعال،‌ پیگیر و توانمند شد و یادآور شد: نقش شورا به عنوان یك اجتماع محلی در رفع مشكلات بسیار تاثیرگذار محسوب می شود.

فخری بیان کرد: امروزه در روستاهایی كه از وجود افراد توانمند به عنوان شورا برخوردارند مردم شاهد كمترین مشكلات هستند و این شوراها با پیگیری مشكلات محل زندگی خویش توانسته اند بیشترین خدمات و بیشترین رضایت مردمی را كسب و جلب کنند.

وی گفت: هم اكنون 20 طرح هادی دیگر در روستاهای شهرستان در دست اجرا است كه پنج طرح آن از محل اعتبارات سفر پر خیر و بركت مقام معظم رهبری به شهرستان سقز است و همچنین 150 طرح هادی مطالعه و مطالعات 10 روستای دیگر برای اجری طرح هادی به اتمام رسیده است.