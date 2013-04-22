به گزارش خبرگزاری مهر،"ري ريانگ نام" در اين ديدار با اشاره به سفر چندي پيش وزير تجارت خارجي كشور متبوعش به ايران ابراز اميدواري كرد تا هرچه زودتر گفت وگوهاي دو كشور در زمينه مبادله مواد معدني عملياتي شود.

وزير صنعت ، معدن و تجارت نيز درباره اين ديدار دوجانبه گفت: در خصوص مواد معدني كه امكان خريداري آن از طريق تهاتر كالا وجود دارد، مذاكره شد و فهرست كالاهاي مورد نظر دو كشور نيز مشخص شد. غضنفري افزود: نرخ و مقدار كالاهاي مورد مبادله در روزهاي آتي مشخص مي شود.

وي ابراز اميدواري كرد تا مناسبات دو كشور در قالب يك قرارداد تجاري تهاتري توسعه يابد و توانمندي هاي ايران در قالب محصولات به كره شمالي ارسال شود.

غضنفري عنوان كرد: كره شمالي به نفت ، كودشيميايي و محصولات فولادي نيازمند است و در مقابل آمادگي فروش محصولاتي مانند سنگ آهن را به ايران دارد. وي افزود: با ورود مواد خام مورد نياز به كشور ، محصولات با ارزش افزوده بالاتر را صادر خواهيم كرد.



كره شمالي با نام رسمي جمهوري دموكراتيك خلق كره، كشوري است در بخش شمالي شبه‌جزيره كره در شرق آسيا. پايتخت و بزرگ‌ترين شهر آن پيونگ‌يانگ ، اين كشور از جنوب با كره جنوبي، از شمال با جمهوري خلق چين هم مرز است و در زاويه شمال شرقي مرز كوچكي با روسيه دارد.

كره شمالي بيش از 120 هزار 538 كيلومتر مربعي ، جمعيتي افزون بر ۲۴ ميليون نفر را در خود جاي داده است.



حجم مبادلات تجاري ايران و كره شمالي بسيار محدود است ، عمده ترين كالاهاي صادراتي ايران به كره شمال شامل مدارهاي چاپي، مدارهاي مجتمع مونوليتيك، مونيتورهاي ويدئويي رنگي، نمايشگر لمسي بريل مي باشد ، در مقابل بازوهاي انتقال نيرو، تركيبات براي پاك كردن سطح فلزات، ساير سپرها، صفحه و ورق و نوار خود چسب را از اين كشور وارد مي شود.

چين ، هند ، بحرين ، برزيل و آلمان عمده ترين كشورهاي وارد كننده از كره شمالي محسوب مي شوند و از سويي پيونگ يانگ بيشترين نيازهاي وارداتي خود را به ترتيب از طريق چين ، روسيه و آفريقاي جنوبي تامين مي كند.



