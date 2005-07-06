عمليات مقدماتي اپراتور دوم تا پايان تيرماه به پايان مي رسد

معصوم فرديس در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره آخرين وضعيت قرارداد ترك سل گفت : شركت ترك سل با انجام مذاكرات فراوان با شركاي داخلي خود به توافق نهايي رسيد به گونه اي كه اين شركت عمليات مقدماتي خود را براي آغاز عمليات اجرايي شروع كرده كه اميد است تا پايان تيرماه به پايان رسد .

وي گفت : تدوين اساسنامه شركت ، پرداخت 300 ميليون يورو به عنوان پيش پرداخت به وزارتخانه از مهمترين مراحلي است كه اين شركت براي دريافت مجوزبهره برداري بايد دريافت كند .

به گفته وي ، درصورتي كه اين عمليات تا پايان تيرماه به پايان رسد ترك سل بايد 9 ماه پس ازعمليات اجرايي نسبت به واگذاري تلفن هاي خود اقدام كند .

وي درادامه گفت : عليرغم اينكه مقرر شده بود تا شهريورماه واگذاري ها از سوي اين شركت آغاز شود اما موارد ايجاد شده باعث تاخير در اين پروژه شد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با كناره گيري شركت ترك سل ازقرارداد اپراتور دوم شركاي داخلي بعد از مدتي تامل براي يافتن جايگزين تصميم گرفتند كه با ديگر برندگان اين مناقصه همچون يك شركت آفريقاي جنوبي ، شركت اورسكام مصر و شركت ام تي سي الوطنيه كويت كه هر كدام يك شريك داخلي دارند به مذاكره بپردازند .

اين گزارش مي افزايد : درحالي شركاي داخلي با شركتهاي خارجي مذاكره مي كردند ، شركت ترك سل خواهان بازگشت به اين قرارداد شد و دوباره مذاكرات خود را آغاز كرد تا به توافق نهايي رسيد .