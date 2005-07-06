تاريخ فلسفه اسلامي كربن به زبان بلغاري منتشر شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، تاريخ فلسفه اسلامي تاليف هانري كربن، فيلسوف فرانسوي، به همت رايزن فرهنگي ايران در صوفيه و در بنياد مولانا جلال الدين رومي منتشر و در اختيار علاقمندان رشته فلسفه در بلغارستان قرار گرفت.

به گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، چاپ نخست اين كتاب از نويسنده نامدار فرانسوي در سال دو هزار ميلادي منتشر شد و اين بار با ويراستاري جديدي منتشر گرديد.

اين كتاب در ايران نيز توسط دكتر سيد جواد طباطبايي ترجمه و منتشر شده است. آثار ديگري از هانري كربن به فارسي ترجمه شده كه عبارتند از: ارض ملكوت و كالبد انسان در روز رستاخيز/ ترجمه ضياء ادين دهشيري، انسان نوراني در تصوف ايراني/ ترجمه فرامرز جواهري نيا، روابط حكمت اشراق و فلسفه ايران باستان/ ترجمه سيد احمد فرديد و عبدالحميد گلشن، فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي/ جواد طباطبايي.



" اسلام ايراني " مهمترين كتاب كربن است كه در چهار جلد به زبان فرانسوي منتشر شده و از سوي انتشارات قصيده سرا در دست ترجمه به زبان فارسي است . كتاب اسلام ايراني كه در سال 1971 به وسيله موسسه گاليمار در پاريس منتشر شده متشكل از چهار جلد است. جلد اول : تشيع دوازده امامي كه به وجوه بررسي وجوه شيعه دوازده امامي اختصاص دارد؛ جلد دوم : سهروردي و افلاطونيان ايران؛ جلد سوم: رهروان عشق تشيع و تصوف ؛ و جلد چهارم: مكتب اصفهان مكتب شيخي امام دوازدهم .



سه كتاب با عناوين " احوال و انديشه هاي هانري كربن" ، " جشن نامه هانري كربن" ، و" هانري كربن آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني" كه به بررسي آراء و انديشه هاي كربن اختصاص دارد به زبان فارسي منتشر شده است .



همچنين ترجمه كتاب مهم كربن تحت عنوان " تخيل خلاق در نزد ابن عربي " نيز از سوي دكتر انشاء الله رحمتي به پايان رسيده و به زودي منتشر مي شود .