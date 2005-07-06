  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۱

به همت رايزني فرهنگي ايران در بلغارستان

تاريخ فلسفه اسلامي كربن به زبان بلغاري منتشر شد

تاريخ فلسفه اسلامي كربن به زبان بلغاري منتشر شد

به همت رايزني فرهنگي ايران در صوفيه ، تاريخ فلسفه اسلامي اثر هانري كربن، فيلسوف فرانسوي، به زبان بلغاري منتشر شد .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، تاريخ فلسفه اسلامي تاليف هانري كربن، فيلسوف فرانسوي، به همت رايزن فرهنگي ايران در صوفيه و در بنياد مولانا جلال الدين رومي منتشر و در اختيار علاقمندان رشته فلسفه در بلغارستان قرار گرفت.

به گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، چاپ نخست اين كتاب از نويسنده نامدار فرانسوي در سال دو هزار ميلادي منتشر شد و اين بار با ويراستاري جديدي منتشر گرديد.

اين كتاب در ايران نيز توسط دكتر سيد جواد طباطبايي ترجمه و منتشر شده است.  آثار ديگري از هانري كربن  به فارسي ترجمه شده كه عبارتند از:  ارض ملكوت و كالبد انسان در روز رستاخيز/ ترجمه ضياء ادين دهشيري، انسان نوراني در تصوف ايراني/ ترجمه فرامرز جواهري نيا، روابط حكمت اشراق و فلسفه ايران باستان/ ترجمه سيد احمد فرديد و عبدالحميد گلشن، فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي/ جواد طباطبايي.  

" اسلام ايراني " مهمترين كتاب كربن است كه در چهار جلد به زبان فرانسوي منتشر شده  و از سوي انتشارات قصيده سرا در دست ترجمه به زبان فارسي است . كتاب اسلام ايراني كه در سال 1971 به وسيله موسسه گاليمار در پاريس منتشر شده متشكل از چهار جلد است.  جلد اول : تشيع دوازده امامي كه به وجوه بررسي وجوه شيعه دوازده امامي اختصاص دارد؛ جلد دوم : سهروردي و افلاطونيان ايران؛ جلد سوم: رهروان عشق تشيع و تصوف ؛ و  جلد چهارم:  مكتب اصفهان مكتب شيخي امام دوازدهم . 

سه كتاب با عناوين " احوال و انديشه هاي هانري كربن" ، " جشن نامه هانري كربن" ، و" هانري كربن آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني" كه به بررسي آراء و انديشه هاي كربن اختصاص دارد به زبان فارسي منتشر شده است .

همچنين ترجمه كتاب مهم كربن تحت عنوان " تخيل خلاق در نزد ابن عربي " نيز از سوي دكتر انشاء الله رحمتي به پايان رسيده و به زودي منتشر مي شود .

کد مطلب 203815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها