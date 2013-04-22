نرخ عجیب تولد دوقلوها در روستایی در شمال هندوستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روستای محمدپور اماری در شمال هندوستان تنها 6 هزار نفر جمعیت دارد و حتی جاده، مدرسه و یا بیمارستان مناسبی در این روستا ساخته نشده است و شاید از تمام معیارهای روستاهای محروم در ایالت اتارپرداش نیز باز بماند.

اما محققان به این نتیجه رسیده اند که در 50 سال گذشته به صورت عجیبی 100 جفت دوقلو در این روستا متولد شده اند.

ساکنان این روستا در منطقه دامانگانج در بخش الله آباد، اظهار می دارند که شاید اگر در این روستا یک بیمارستان وجود داشت این ارقام تاکنون از 200 هم گذشته بود.

محمد آصف که برادر دوقلویش کریم در دهلی نو زندگی می کند، گفت: محمدپور اماری 6 هزار نفر جمعیت دارد اما در این شهر نه مدرسه ای وجود دارد و نه بیمارستانی. افراد معدودی در این روستا باقی مانده و اکثریت آنها به دهلی نو یا بمبئی مهاجرت کرده اند.

محمد آتیشان که برادر دوقلوی وی زیشان نام دارد، گفت: مردم از دیدن این همه دوقلو در یک منطقه شگفت زده می شوند. مسئله این است که عده ای هم ما را به سخره گرفته و اظهار می دارن که ما اهل یک روستای غیرعادی هستیم.

نیقات و فرهات خواهران دوقلویی که در روستای محمدپور اماری زندگی می کنند

محمد آتیشان و زیشان که به شگفتی سایرین هنگام مشاهده این همه دوقلو اشاره می کنند

بیش از 90 جفت دوقلو در این دوره از بین رفته اند چرا که کمکهای پزشکی برای زنان باردار بسیار دیرهنگام ارائه شده است

در این روستا 80 درصد از جمعیت مسلمان و 20 درصد هندو هستند اما تولد دوقلوها بین هر دو جامعه مشاهده شده است. برخی اظهار می دارند که علت تولد این تعداد دوقلو در یک منطقه سبک زندگی و شرایط زیست محیطی است تا ژنها.

رئوف عالم، یکی از افراد سالخورده این دهکده اظهار داشت که والدین ما می گفتند که این روند در روستای ما حدود 90 سال پیش آغاز شد و پیش از آن تنها سه چهار جفت دوقلو در روستا زندگی می کردند. اما پس از آن تعداد دوقلوهای همسان افزایش یافت و در 50 سال اخیر این مسئله به یک موضوع عادی تبدیل شد.

محمد آصف گفت: تعداد بسیاری از دانشمندان و محققان از سراسر دنیا از روستای ما دیدن کرده و نمونه خونهای ما را جمع آوری کردند، اما آنها هرگز با نتایج تحقیقات خود به روستا بازنگشتند.

وی افزود: یک گروه از زیست شناسان ملکولی و سلولی از حیدرآبار چند سال پیش به ما گفت که به علت وجود برخی مواد معدنی در آبهای زیرزمینی که ما از آن استفاده می کنیم و یا آفت کش ها و حشره کشهایی که ما در زمینهای کشاورزی خود به کار می بریم تعداد دوقلوهای این روستا قابل توجه است.