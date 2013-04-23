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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

فتحی:

ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان از 7 اردیبشهت ماه شروع می شود

ثبت نام دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان از 7 اردیبشهت ماه شروع می شود

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علمی کاربردری استان زنجان گفت: ثبت نام دوره های کاردانی فنی و کاردانی ناپیوسته ترمی دانشگاه علمی کاربردی به طور سراسری ازاردیبهشت ماه شروع و تا 14 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

 محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پذیرش این دانشجویان در 46 کد رشته و 62 رشته محل در استان زنجان انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: ثبت نام این دانشجویان به صورت اینترنتی است و از طریق سایت اینترنتی می توانند کد رشته و کد محل رشته را انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کابردی استان زنجان گفت: شرکت کنندگان برای ثبت نام می توانند به سایت دانشگاه علمی کاربردی مراجعه کنند.

فتحی تاکید کرد: دانشجویان در 12 مرکز علمی کاربردی در استان پذیرش خواهند شد و در این راستا این مراکز آموزشی در استان شامل ،جهاددانشگاهی،بهزیستی،دادگستری،جهاد کشاورزی،مینو ، کالسمین،ابهر، شهرداری صائین قلعه،خانه کارگر و همیاری شهرداری ها و فنی و حرفه ای زنجان پذیرش دانشجو خواهند داشت.

وی در ادامه افزود:دراین راستا دو هزار و 500 نفر جذب این دانشگاه خواهند شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی مابردی استان زتجان، از برگزاری همایش بزرگ تجلیل از اساتید این دانشگاه خبر دادوافزود: این مراسم روز چهارشنبه در سالن جهاد کشاورزی استان برگزار می شود.

کد مطلب 2038174

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