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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۱

پتروناس امسال 9 ميليارد دلار سود مي كند

شركت پتروناس مالزي اعلام كرد سود خالص اين شركت تا پايان سال 2005 به 9 ميليارد دلار خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري مالزي، سود خالص شركت پتروناس در سال 2005 نسبت به سال 2004 نزديك به سه ميليارد دلار افزايش خواهد يافت و از 6.2 ميليارد دلار به 9 ميليارد دلار خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش، سود شركت پتروناس در سال 2004 نيز بيش از 2.3 ميليارد دلار نسبت به سال 2003 افزايش پيدا كرده بود.

اين گزارش مي افزايد، درآمدهاي پتروناس نيز از 21.4 ميليارد دلار در سال 2003 به 25.7 ميليارد دلار در سال 2004 افزايش پيدا كرد و كل داراييهاي اين شركت نيز به 53.5 ميليارد دلار رسيد.

اين گزارش حاكي است، پتروناس از لحاظ سود خالص جزو ده شركت برتر نفتي جهان محسوب مي شود و پس از آرامكوي عربستان و اكسون موبيل قرار دارد.

کد مطلب 203820

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