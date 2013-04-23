به گزارش خبرنگار مهر، بعد از چند روز تب و تاب و شلوغی در فرمانداری کرج با اتمام زمان ثبت نام از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا دوباره آرامشی هر چند نسبی به فرمانداری کرج بازگشت و عدد ثبت نام طبق آخرین اخبار روی هزار و 381 ثابت ماند.

پیش بینی می شد با توجه به افزایش تعداد اعضای شهر در شوراها این عدد از مرز دو هزار نفر بگذرد اما با رسیدن به ساعت 24 آخرین روز ثبت نام این عدد با فاصله ای زیاد از آنچه گمان می رفت ثابت ماند تا از این میان برخی بعد از اعلام نظر هیئت نظارت و اعلام تائید صلاحیت ها از گردونه رقابت خارج و برخی خود را برای تبلیغات رسمی و جدی آماده کنند.

تبلیغاتی که اگرچه برای برخی افراد به واسطه تریبون های مختلفی که در اختیار داشته اند یا سیستم های پیامکی که این روزها دسترسی به آن برای همه سهل شده، از مدت ها پیش پنهان و نهان آغاز شده اما با اعلام زمان قانونی رنگ و بویی رسمی تر و جدی تر به خود خواهند گرفت.

در طول مدت روزهای ثبت نام ستاد انتخابات شهرستان کرج با فراز و نشیب های زیادی همراه با بود گاه ساکت و گاهی شلوغ و پر تب و تاب بود اما این روزها روزهایی کاملا انتخاباتی با حال و هوای خاص آن برای همگان بود.

بسیاری از افراد در لیست گمانه زنی ها و پیش بینی ها بودند و بسیاری نیز بی هیچ شکی هر لحظه انتظار آمدنشان می رفت، خیلی از پیش بینی ها به واقعیت پیوست و خیلی از افرادی که انتظار ثبت نامشان می رفت گذرشان به ستاد انتخابات نیفتاد.

بسیاری آرام و بی سرو صدا ثبت نام کردند و رفتند و بسیاری نیز با هیئت همراه آمدند و پیامک ثبت نامشان از قبل از ورود به فرمانداری در قاب گوشی های همراه نقش بست.چهره های سیاسی، اقتصادی؛ فرهنگی و ورزشی، مدیران زیادی برای حضور در شوراهای شهر و روستا اعلام آمادگی کرده و در انتظار رای هیئت نظارت نشستند که به اختصار به آنها اشاره می شود.

دو عضو فعلی شورای شهر کرج خواهان ورود به دور بعدی نشدند

یکی از گروه هایی بی هیچ شک و تردیدی انتظار حضورشان می رفت اعضای فعلی شورای 9 نفره شهر کرج بود که از بین آنها دو نفر یعنی اباذر خدابین و راحیل کیا خواهان ورود به شورای شهر چهارم نشده و ما بقی همه ثبت نام خود را قطعی کردند.

محمود دادگو، داوود وحیدی، عزیز صدرنژاد، رضا شریفی، پورظاهری، ابوالحسنی و علی گلوند اعضای فعلی شورای شهر کرج هستند که خود را برای ادامه خدمتگزاری در این مسیر آماده کرده اند.

اعضای دوره های قبلی شوراها هم به میدان آمدند

گروه دیگری که انتظار می رفت حتما وارد گود رقابتی شوند اعضای دوره های قبلی شوراهای شهر و روستا بود که تعدادی از آنها ثبت نام خود را قطعی کردند.

ولی ا... اسفندیارنژاد ، مهناز هویدا، سید مهدی محمدی، و سه شهردار اسبق مجید سریزدی شهردار موفق و البته جنجالی سالهای ۷۹ تا ۸۱ و دیگری شهردار قبل از وی عباس روشن اردکانی و در انتها حسین دائمی شهردار سالهای دور مهرشهر در زمره این افراد بودند.

شهرام وارسته رییس دفتر محمود دادگو در سه دوره گذشته و خسرو سرحدی مدیر چند منطقه شهرداری و معاون عمرانی فرماندارو سیف الدین جعفری مدیر چند منطقه شهرداری و رییس اداره عمران هم یکی از کسانی است که در این لیست می توان قرار داد.

اعلام آمادگی ورزشکاران برای ورود به عرصه سیاست

در طول روزهای ثبت نام حضور برخی چهره های ورزشی و اعلام آمادگی آنها برای ورود به عرصه سیاست با عکس العمل ها و حاشیه های جالبی همراه بود.

بهنام محمودی، مصیب دهبالایی، یوسف کرمی و محمود افشار دوست از جمله ورزشکارانی هستند که نام آنها در لیست کاندیداهای شورای شهر وروستای کرج به چشم می خورد و از سوی دیگر علی فیروزگاه مدیر سابق تربیت بدنی و رضا گل محمدی از مدیران با سابقه ورزش استان در لیست کاندیداها نامشان دیده می شود.

علی کریمی از کرج ثبت نام کرد

این خبری بود که بسیار سر و صدا راه انداخت و حاشیه های زیادی ایجاد کرد، تلفن های پی درپی به دست اندرکاران انتخاباتی کرج، اصحاب رسانه مبنی بر تائید یا رد این خبر به نوع خود جالب بود.

اما واقعیت آن است که علی کریمی که در انتخابات ثبت نام کرده تنها تشابه اسمی به فوتبالیست مطرح کشور دارد و خود ورزشکار نیست.

مدیران اجرایی خواهان ورود به شورای شهر

اما در میان داوطلبان ورود به شورای شهر نام برخی از مدیران اجرایی استان نیز به چشم می خورد که از جمله می توان به غفور قاسم پور مدیر کل اتباع استان البرز، اسماعیل خلیلی معاون اداره کار، محمد صفری مدیر اجرایی مجمع جهانی بیداری اسلامی و رییس حراست البرز، محمدرضا بوینده معاون اسبق گردشگری خارجی میراث فرهنگی و مدیر موفق گردشگری و میراث فرهنگی البرز، میر ابراهیم صدیق رییس سابق مجمع امور صنفی، یوسف جهانی پور معاون اسبق فرماندار، سعید فیروزگاه (رئیس اداره شهرسازی و معماری استانداری البرز)، علی حاج کاظم (مشاور امور ایثارگران استانداری البرز و رییس امور زندانهای استان)، زهرا حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کرج اشاره کرد.



از دیگر چهره های مطرح باید از نادر ایزدبین (رییس شورای محمدشهر)، عذرا سید جلیل (رییس اتحادیه آرایشگران)، محمد خدابین ( مسئول سابق روابط عمومی سپاه استان البرز) ، محمد مهرور (دهیار اسبق محمود آباد) ، فاطمه اسکندری (کاندیدای مجلس نهم از کرج) باید نام برد.

اصحاب رسانه هم وارد گود مدیریتی می شوند

در انتخابات این دوره شوراهای شهر و روستا نام برخی از اصحاب رسانه نیز ثبت شده تا آنها که سالها با قلم خود مشکلات و معضلات شهر را بارها و بارها انعکاس داده اند و گوشزد کرده اند این بار وارد میدان شده تا بینند خود چند مرده حلاجند.

آیا مشکلات و معضلات شهررا درمان می کنند یا خود هدف پیکان قلم نقد همکاران قرار می گیرند؟

رضا عباس زاده، داریوش شهابی فر، ناهید ختایی و رضا پالوانه از جمله این افراد هستند.

شورای شهر تجلی اراده مردم در اداره امور شهرشان است

این جمله ای است که بارها و بارها آن را به تعابیر و شاید با واژگانی متفاوت شنیده ایم و هر چند شاید شوراها تاکنون خیلی محقق این شعار نبوده و انتظارها را از آنچه تعریف شوراست را برآورده نکرده اند اما امید می رود که در این دوره تا حدی جایگاه اصلی خود را شناخته و به معنای واقعی کلمه شورای شهر باشند و نماد و دموکراسی یا همان مردم سالاری...

وقتی پای صحبت های افرادی که خود را کاندیدا برای ورود به شورای شهر می کردند در هنگام ثبت نام می نشستیم می دیدیم که چه آن فردی که ساده و بی الایش دست فرزند خود را در دست گرفته و آمده ثبت نام کند و هیچ کس هم او را نمی شناسد و چه فردی که چهره اش برای همه آشناست، همه و همه چه خوب مشکلات و معضلات شهر خود را می دانند و چه برنامه هایی کاربردی هر چند ساده برای رفع آنها دارند ولی چه می شود که با ورود به شوراها همه چیز رنگ و بوی فراموشی به خود گرفته و واژه شهر چه ساده، داری به خود می گیرد و مردم بین این شهر و آن داری گم می شوند...

به هر روی افزایش تعداد اعضای شورای شهر کاش بنا به توصیه ها و امیدواری های استاندار البرز، تجمیع منطق ها و عقل ها شود برای حل مشکلات تا روز به روز شوراها به جایگاه اصلی و واقعی خود نزدیک شوند.

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گزارش از لیلا جعفری