به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، داوران مسابقه يادگاه بزرگ شهداي دانشجو از بين گروه هاي معماري، مجسمه سازي و نقاشي و عمران اين دانشكده ها و همچنين دانشگاه هاي شهيد بهشتي و امام حسين (ع) انتخاب شده اند. آثار رسيده به دبيرخانه ستاد اعم از ماكت، نقاشي و ... 20 الي 25 تيرماه در باشگاه دانشجويان در معرض ديد علاقه مندان قرار مي گيرد.
توسط اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه تهران؛
نمايشگاه آثار يادگاه شهداي دانشجو در دانشگاه تهران برگزار مي شود
نمايشگاه آثار هنرمندان سراسر كشور در خصوص طرح يادگاه شهداي دانشجو، بيستم تيرماه سال جاري توسط اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار مي شود.
کد مطلب 203823
نظر شما