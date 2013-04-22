به گزارش خبرنگار مهر، تولید رسمی محصول در مجتمع پتروشیمی شیمی تکس آریا پنجم اسفند ماه سال 1391 با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رستم قاسمی وزیر نفت انجام شد.
با گذشت نزدیک به دو ماه این مجتمع کوچک پتروشیمی امروز دوم اردیبهشت ماه توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و رستم قاسمی وزیر نفت برای بار دوم افتتاح رسمی شد.
این مجتمع پتروشیمی به عنوان اولین واحد تولید کننده MEK در خاورمیانه در فاز اول ٥ هزار تن از این محصول استراتژیک را تولید می کند و با تولید این فرآورده، ایران از واردات MEK (متیل اتیل کتون) به طور کامل بی نیاز خواهد شد.
پس از افتتاح اول در اسفند 91/
رئیس جمهور برای بار دوم یک پروژه را افتتاح کرد
پس از افتتاح و آغاز رسمی محصول استراتژیک MEK در پنجم اسفند ماه سال 1391 توسط رحیمی معاون اول رئیس جمهور، امروز رئیس جمهور برای بار دوم این مجتمع پتروشیمی را در بندر ماهشهر افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، تولید رسمی محصول در مجتمع پتروشیمی شیمی تکس آریا پنجم اسفند ماه سال 1391 با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رستم قاسمی وزیر نفت انجام شد.
کد مطلب 2038244
نظر شما