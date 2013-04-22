رئیس‌ جمهور برای بار دوم یک پروژه را افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید رسمی محصول در مجتمع پتروشیمی شیمی تکس آریا پنجم اسفند ماه سال 1391 با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رستم قاسمی وزیر نفت انجام شد.



با گذشت نزدیک به دو ماه این مجتمع کوچک پتروشیمی امروز دوم اردیبهشت ماه توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و رستم قاسمی وزیر نفت برای بار دوم افتتاح رسمی شد.



این مجتمع پتروشیمی به عنوان اولین واحد تولید کننده MEK در خاورمیانه در فاز اول ٥ هزار تن از این محصول استراتژیک را تولید می کند و با تولید این فرآورده، ایران از واردات MEK (متیل اتیل کتون) به طور کامل بی نیاز خواهد شد.