تشکیل ستاد "بزرگداشت مقام دانش آموز" در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هژبری در جمع شورای معاونین اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان این مطلب افزود: نگاه بنده به اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی پیش زمینه‌ای است از دیدار مسئولان حال حاضر این اتحادیه در زمان دانش‌آموزی با رهبر معظم انقلاب در همه آنها محبت به دین و پیروی از اولیایی دین و اهل عمل به دستورات ائمه اطهار (ع) موج می‌زد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، تصریح کرد: جوانان امروز کمی سخت پسند هستند و با وجود فعالیت‌های گسترده فرهنگی بازهم احساس کمبود می‌شود. البته باید با نگاهی مبنایی برنامه‌هایی مدون برای 500 هزار نفر دانش‌آموز نوجوان و جوان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای همه افرادی که کار فرهنگی می‌کنند 5 نکته کلیدی بینش، دانش، روش، منش و کوشش بسیار مهم است و آنچه یک مجموعه را قدرتمند می‌کند، بینش و مجموعه عقاید شما است.

هژبری با اشاره به 3 عنصر صداقت، صمیمیت و صراحت، گفت: دوستی و درستی و روراستی در همه مجموعه‌ها لازم است و اگر روراستی وجود نداشته باشد، باعث بدگویی و نفاق می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرآنی آموزش پرورش، ادامه داد: 400 آیه قرآن به صورت منتخب آماده شده که خود سبک زندگی ما را تعیین می کند و هر فردی می تواند گفتمان قرآنی داشته باشد که از مقطع اول ابتدایی طبق برنامه مدون برای حفظ آیات در نظر گرفته شد.

هژبری تصریح کرد: جریانی پایدار است که همراه با موج باشد بنا بر این زمینه کارهای فرهنگی باید با ایجاد موج به جریان فرهنگی پایدار دست یافت زیرا با هیاهو به جایی نمی‌رسیم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، یاد آور شد: با سعی و تلاش می‌توان به اهداف دست یافت زیرا عصر حاضر به مراتب کارها سخت تر از هر زمان دیگری است؛ بنابراین با اتصال به ولایت فقیه و انجام کارها به صورت صحیح باید تولید محتوی کرد تا برنامه های دشمنان را خنثی کرد.

وی ادامه داد: تشکل‌های دانش‌آموزی برای جذب همه سلایق در مدارس هستند و هرکدام یک زاویه وجودی انسان را با هدفی مشخص و واحد در بر گیرد که همگی به سعادت دانش‍آموزان می‌انجامد.

هژبری در خاتمه گفت: برنامه تحت عنوان یادآوران معروف که با هدف امر به معروف در بین دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است که امیدواریم با همکاری تمام تشکل‌ها به هدف‌های بلند مدت دست یابند و از دیگر برنامه‌ها در نظر گرفتن روزی به عنوان بزرگداشت مقام دانش آموز است که جای خالی آن در فضای آموزش و پرورش احساس می‌شد.