رئيس مركز پژوهشهاي صداوسيما : حوزه دين از خبرنگار حرفه اي برخوردار نيست

حجت الاسلام هادي صادقي رئيس مركز پژوهشهاي اسلامي صداوسيما در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : در حال حاضر پرداخت مطبوعات به انعكاس اخبار ديني ، مطلوب و رضايتبخش نيست .

حجت الاسلام صادقي با اشاره به اينكه توليد اندك اخبار ديني و اسلامي ، از جمله عوامل انعكاس ضعيف اخبار در مطبوعات كشور است ، گفت : خبرگزاري ها كه يكي از منابع خبري مطبوعات هستند مي بايست در امر توليد خبر ديني فعاليت بيشتر و جدي تري داشته باشند تا متعاقب آن ، انعكاس اخبار ديني در مطبوعات نيز افزايش يابد .

رئيس مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما درادامه عدم فعاليت خبرنگاران حرفه اي در اين حوزه را ضعفي ديگر اعلام كرد و افزود : متأسفانه كمتر پيش مي آيد كه خبرنگاران حرفه اي تمايلي به فعاليت در حوزه دين داشته باشند و همين امر عملكرد ضعيف را در پي دارد .

حجت الاسلام صادقي پيوند مسائل ديني با مسائل زندگي را ضروري اعلام و با تأكيد بر اينكه پيوند فوق ، پيشرفت و نوآوري در تمام زمينه هاي زندگي بشري را موجب مي شود ، گفت : مطبوعات با پرداخت مناسب به موضوعات مرتبط با زندگي انسان مي توانند پاسخگوي مناسبي به نيازهاي آنان بوده ، در امر اطلاع رساني ، ارتقاء آگاهي و همچنين بهبود اخلاقيات در روابط اجتماعي بسيار مؤثر عمل كنند .

وي با تأكيد بر اينكه عموم مردم با سؤالات ديني و اخلاقي بسياري مواجه بوده و بدنبال مرجعي براي دريافت پاسخ سؤالات خود هستند ، يادآورشد : مطبوعات با انعكاس مناسب اخبار ديني ، علاوه بر عملكرد مناسب در راستاي اطلاع رساني ، در ايجاد علاقه و گرايش به معنويت نيز فعاليت خواهند داشت ، وقتي مردم با موضوعي ارتباط بيشتري داشته باشند ، بطور ناخودآگاه علاوه بر افزايش اطلاعات ، علاقمندي خاصي نيز در آنها ايجاد مي شود .

رئيس مركز پژوهشهاي صداوسيما تصريح كرد : بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي و اخلاقي امروز ، ناشي از عدم اطلاع دقيق افراد از موضوعات اخلاقي و ديني است ، اگر مطبوعات در راستاي اين امر فعاليت و عملكرد مناسبي داشته باشند ، تأثيرات آن بخوبي در سطح جامعه قابل مشاهده خواهد بود .