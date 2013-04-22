منابع تمامی بانک های موجود آذربایجان غربی در بخش تولید استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهارداشت: اگر ظرفیت بانک های دولتی و خصوصی موجود جوابگوی نیاز طرح های کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را ندارد از ظرفیت و منابع سایر بانک های خصوصی و موجود استان باید استفاده شود.

وی در ادامه از تولید به عنوان مرکز ثقل حماسه اقتصادی نام برد و گفت: تولید با توجه به جایگاهی که در حوزه اقتصاد دارد می تواند به عنوان مرکز ثقل حماسه اقتصادی باشد در این راستا سرمایه گذاری در تولید باید مورد هدف جدی دستگاه ها قرار گیرد تا بتوانیم شاهد رونق فعالیت های اقتصادی و تحقق حماسه اقتصادی باشیم.

دیزج نژاد با قدردانی از همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی استان در حوزه اشتغال، اضافه کرد: نرخ مشارکت دستگاه ها در ایجاد اشتغال نشان از توان بالقوه همکاری های اقتصادی استان دارد که باید از این توان در افزایش تولیدات و نرخ اشتغال بهره ببریم.

وی بر حمایت از تولید داخلی در استان تاکید کرد و ادامه داد: با حمایت گسترده از تولیدات داخل، بدخواهان نظام از دستیابی به مطامع خود باز می مانند و با سودجویی بسیاری از فرصت طلبان مقابله می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی اظهارداشت: حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی امسال در کنار حماسه سیاسی و اقتصادی مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا شاهد تحول و رونق در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری باشیم.

وی در خصوص اعطای تسهیلات به صنعت گردشگری استان نیز گفت: در صورتی که میراث فرهنگی طرح های نو و در خور توجه به کارگروه ارائه دهد، می توانیم سهم بیشتری را به این بخش اختصاص دهیم.

دیزج نژاد در ادامه خواستار تقویت فرهنگ کار در جامعه شد و عنوان کرد: اگر فرهنگ کار و تلاش، سبک زندگی و الگوی مصرف در جامعه تعیین شود شاهد سرمایه گذاری حساب شده در این حوزه خواهیم بود.

در ادامه این نشست مدیران بانک های عامل و سایر اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به ارائه عملکرد و نقطه نظرات خود پرداختند.