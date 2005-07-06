امير حسيني: ورزش باستاني هديه اي به مردم جهان است

به گزارش خبرنگار "مهر" اين نشست با پخش فيلمي كه شبكه دوبي اسپورت از ورزش باستاني تهيه كرده بود آغاز شد و در ادامه امير حسيني به صحبت پيرامون رشته باستاني و پاسخ به سوالات خبرنگاران پرداخت.دبير فدراسيون بين المللي ورزش باستاني اظهار داشت: فدراسيون بين المللي ورزش باستاني از تاريخ 20 مهرماه سال 1383 آغاز به كار كرد كه برگ زريني در تاريخ ورزش ايران محسوب مي شود.فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي 22 عضور دارد و مقر آن در تهران است. كشورهايي مثل يونان و هلند اين ورزش را در كشور خود به ثبت رسانده اند و اقداماتي در دستور كار است تا عضويت اين كشورها در فدراسيون بين المللي كشورمان به ثبت برسد.ضمن اينكه تاسيس اين فدراسيون بين المللي باعث شور و شوق در نزد علاقمندان شده و اميدواريم با توسعه اين رشته در سطح جهان ، شاهد همبستگي ملل باشيم و ما از اين رشته به عنوان هديه اي به مردم جهان ياد مي كنيم.

رييس آكادمي ملي المپيك در ادامه تصريح كرد: بارون پي ير دو كوبرتن بنيانگذار المپيك نوين از المپيك به عنوان آييني براي ارتقاي روحيه جوانمردي، نفرت از ترس، تعميم سخاوت ، بلندي همت و ... نام برده و ما مي بينيم همه اينها در ورزش باستاني ما وجود دارد.اين رشته در ساختار ورزش ما نهادينه شده و آكادمي ملي المپيك ماموريت دارد تا اين رشته باستاني را احيا كند.

امير حسيني در پاسخ به اينكه افتتاح نخستين زورخانه بين المللي در شهر دوشنبه تاجيكستان چقدر هزينه در برداشت پاسخ داد: ما 3 ميليارد ريال از محل كمك هاي بيشردوستانه كشورمان هزينه كرديم تا اين زورخانه راه اندازي شد . امام علي رحمانف رييس جمهوري تاجيكستان و مهندس مهرعليزاده و رييس فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي در مراسم افتتاحيه حضور داشتند و تا پايان امسال سه زورخانه خارج از كشور ديگر را افتتاح خواهيم كرد.ما قصد داريم فرهنگ چندفرهنگي (MULTI CULTURALISM) را با اين رشته تقويت كنيم. زورخانه هاي بعدي قرار است درقرقيزستان و افغانستان افتتاح شوند.

دبير فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا صرف چنين هزينه هايي در داخل ، فايده بيشتري ندارد افزود: ما چنانچه بخواهيم فرهنگ و ادبمان را به جهانيان صادر كنيم بايد بابت آن هزينه كنيم. در اين خصوص مي توان به انگليسي ها اشاره كرد كه فوتبال را ابتدا از جوامع انگليسي حاضر در كشورهاي ديگر شروع كردند و امروز اين رشته را به صورت پرطرفدراترين رشته ورزشي جهان مي بينيم. همچنين مي توان در اين خصوص ژاپني ها را به ياد آورد كه جوجيتسو را ابتدا به عنوان يك ورزش بومي به جهانيان معرفي كردند و امروز اين رشته در المپيك هم صاحب جايگاه است.

امير حسيني در پايان تصريح كرد: به هر تقدير رشد و اشاعه ورزش و فرهنگ كشورمان نياز به همياري ملي دارد . ما در خصوص احياي زورخانه هاي تهران با نامه اي كه به آقاي احمدي نژاد شهردار تهران ورييس جمهور منتخب ارسال كرديم خواستار مرمت آنها شديم كه ايشان رسول خادم رييس كميسيون فرهنگي - اجتماعي شوراي شهر را مامور انجام اين كار كردند.با اين حال نياز به ساخت زورخانه هاي استاندراد در سطح شهرهاي كشورمان احساس مي شود.