كنگره بين المللي تصوير برداري غير تهاجمي در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عليزاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تا کنون 400 نفر از متخصصان و فوق متخصصين براي شرکت در اين کنگره نام نويسي کرده اند و در مدت زمان فراخوان اين کنگره 70 مقاله دريافت شد که در قالب پوستر و سخنراني ارائه مي شود .

وي بيان كرد: شامل ام آر آي قلب و عروق ، سي تي اسکن قلب و عروق ، اکو پيشرفته قلب و عروق شامل اکو سه بعدي و جنين و اسکن هسته اي خبر داد.

وي تاكيد كرد: ‌اين کنگره با حمايت دانشگاه UCLEآمريکا، دانشگاه ادينبورگ انگلستان ، گروه قلب و راديولوژي ، اساتيد اکوکارديوگرافي و اسکن هسته اي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، انجمن قلب ايران ، بيمارستان شهيد رجايي و بيمارستانهاي مطرح مشهد برگزار مي شود .

عليزاده افزود: در نخستين روز از برگزاري اين کنگره ، نخستين مرکز آموزشي MRI قلب و عروق در ايران در بيمارستان قائم (عج) مشهد با حضور مسئولان و اساتيد برجسته کشوري افتتاح خواهد شد .

وي تصريح کرد:‌اين مرکز با تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به منظور ارائه دوره هاي پيشرفته آموزشي MRI قلب و عروق براي متخصصين قلب و راديولوژي برگزار مي شود .

‌ عليزاده گفت: ‌در کنار بحثهاي باليني مطرح شده در اين کنگره ،کارگاهي در زمينه فيزيک و تکنيک هاي انجام MRI و CTSCAN قلب و عروق به مدت دو روز ويژه کارشناسان راديولوژي و علاقمندان مباني اوليه رشته تصويربرداري برگزار مي شود .

دبير علمي کنگره بين المللي تصوير برداري غير تهاجمي در ايران گفت: اين کنگره براي گروههاي هدف شامل متخصصين قلب ، داخلي ، راديولوژي ، جراحي ، اطفال ، طب اورژانس ، کارشناسان راديولوژي داراي امتياز بازآموزي است.