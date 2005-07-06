باسلر : جهان در سال گذشته شاهد 3200 حمله تروريستي بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه سوئيسي ، گزارش مركز ملي مبارزه با تروريسم همچنين مي افزايد : شمار تلفات اين تعداد از حملات تروريستي بالغ بر 28 هزار تن در سطح جهان است .

اين در حالي است وزارت امورخارجه آمريكا در ماه آوريل گذشته نيز گزارشي با همين مضمون منتشر ساخته بود .

" جان برنان مدير داخلي اين مركز در اين مورد خاطر نشان ساخت : تنها در 3192 حمله تروريستي در سراسر جهان حدود 28433 تن كشته و زخمي شده اند .

وي همچنين افزود : تنها 866 حمله از تعداد مذكور متعلق به حملات تروريستي درعراق بوده است .