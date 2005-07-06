برگزيدگان مسابقه كاريكاتور هفته مبارزه با مواد مخدر معرفي شدند

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهرهيات داوران درميان آثارارائه شده اثرآقاي وحيد عليمحمدي را بعنوان اثربرترشناخته وشايسته دريافت جايزه ويژه دانست.
هيات داوران نفرات برگزيده گروههاي سني فوق را به شرح زيراعلام نمود .
گروه سني جوانان :آقايان ميلاد سليمي ، حامد ميوه وخانمها :الهه شيرمحمدي ومعصومه صفايي
گروه سني نوجوانان : آقايان مجيد ستارزاده ، حسين روشنايي وميلاد رحيمي وخانمها : حديث مقدومي وآرزو نوروزي
گروه سني كودكان : آقايان پيمان اسكندري ، سينا علي خاني ، مهدي رضايي وميلاد كاظمي وخانم :فاطمه شيخي
نظر شما