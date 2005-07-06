  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۳۷

برگزيدگان مسابقه كاريكاتور هفته مبارزه با مواد مخدر معرفي شدند

هيات داوران پس از بررسي پانصد اثر كاريكاتور ارائه شده به مسابقه نفرات برتر و گزيده را درسه گروه سني جوانان ، نوجوانان و كودكان معرفي نمود .

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهرهيات داوران درميان آثارارائه شده اثرآقاي وحيد عليمحمدي را بعنوان اثربرترشناخته وشايسته دريافت جايزه ويژه دانست.

هيات داوران نفرات برگزيده گروههاي سني فوق را به شرح زيراعلام نمود .

گروه سني جوانان :آقايان ميلاد سليمي ، حامد ميوه وخانمها :الهه شيرمحمدي ومعصومه صفايي

گروه سني نوجوانان : آقايان مجيد ستارزاده ، حسين روشنايي وميلاد رحيمي وخانمها : حديث مقدومي وآرزو نوروزي

گروه سني كودكان : آقايان پيمان اسكندري ، سينا علي خاني ، مهدي رضايي وميلاد كاظمي وخانم :فاطمه شيخي

کد مطلب 203830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها