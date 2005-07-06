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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۰

توسط انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي؛

كتاب برنامه نويسي MATLAB براي مهندسين منتشر شد

كتاب برنامه نويسي MATLAB براي مهندسين توسط انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي منتشر شد.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، كتاب برنامه نويسي MATLAB براي مهندسين تاليف استيفن. ج. چاپمن ترجمه دكتر سعدان زكايي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي منتشر شد.

مقدمه اي بر MATLAB، اصول MATLAB، عبارت شاخه اي و طراحي برنامه حلقه ها، توابع تعريف شده توسط كاربر، داده هاي مختلط، داده هاي كاراكتري و انواعي از ترسيمات، آرايه ها اسپارس، آرايه هاي سلولي و ساختارها، توابع ورودي/ خروجي، Handle Graphics و رابط گرافيكي براي كاربر (CUI) از جمله عناوين كتاب مذكور است.

برنامه MATLAB يك برنامه كامپيوتري طراحي شده به منظور انجام محاسبات علمي و مهندسي است و از قويترين و كامل ترين برنامه هاي شبيه سازي و تحليل كننده اي است كه تاكنون به دنياي علم و صنعت پا نهاده است.

کد مطلب 203833

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