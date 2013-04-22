تاکنون هیچ مبلغی از 20 میلیارد ریال مصوبه دولت به پارک علم و فناوری پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهروز بادکو ظهر دوشنبه در نشستی که با حضور معاون فناوری معاونت علمی رئیس جمهور در محل سالن جلسات مرکز رشد پارک علم و فن آوری برگزار شد گفت: تا کنون 177 شرکت دانش بیان در پارک علم و فناوری استان کرمانشاه شکل گرفته و هم اکنون نیز 7 مرکز رشد و یک پارک علم و فن آوری در مجموعه جهاد دانشگاهی کرمانشاه فعالیت می کنند.

وی افزود: هم چنین در سایر شهرستان های استان کرمانشاه از جمله روانسر، اسلام آباد غرب، سنقر و سرپل ذهاب فعالیت می کنند.

بادکو از احداث دفتر نمایندگی پارک علم و فن آوری در کردستان عراق خبرداد و گفت: هم اکنون در حال پیگیری این مورد هستیم و در صورت فراهم بودن شرایط این دفتر احداث می شود.

وی برگزاری جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس، ایجاد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و تصویب نخستین کانون هماهنگی دانش و صنعت در استان کرمانشاه را از مهمترین فعالیت های جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه در سال اخیر عنوان کرد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: تشکیل کارگروه های تخصصی استان در زمینه های مختلف، کسب عناوین برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان، معرفی 35 طرح دانش بنیان به صندوق مهر امام رضا(ع) جهت دریافت تسهیلات و اخذ مجوز راه اندازی اولین صندوق پژوهش و فناوری از دیگر فعالیت های این مرکز است.

وی در بخش دیگر به مصوبات دور سوم سفر استانی دولت به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در این سفر هیئت دولت اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال را جهت تجهیز و تکمیل پارک علم و فن آوری و مراکز رشد استان اختصاص داد که تاکنون هیچ مبلغی از این مصوبه به ما پرداخت نشده است.

در ادامه این نشست دکتر سهراب دل انگیزان، مدیر مرکز رشد دانشگاه رازی کرمانشاه گزارشی از فعالیت های مرکز رشد دانشگاه رازی کرمانشاه ارائه کرد و گفت: مرکز رشد دانشگاه رازی کرمانشاه در حال حاضر 1500 متر فضا داشته که 400 متر مربع آن را به منظور بهره مندی واحدهای رشد تجهیز کرده است.

مدیر مرکز رشد دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: این مرکز در حال حاضر ظرفیت پذیرش 15 واحد را دارد که تاکنون 13 واحد در آن مستقر شده است.

در ادامه این نشست دکتر مریم اسلام پناه رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه هدف از این نشست را آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت های استان، ارتباط بیشتر بین واحدهای فناور و افراد نخبه در راستای تولید علم و تبدیل دانش به ثروت دانست و گفت: امیدواریم این سفر بتواند دستاورد های مثبتی برای استان کرمانشاه به دنبال داشته باشد.

لازم به ذکر است، در حاشیه برگزاری این نشست نمایشگاهی از دستاوردهای پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان کرمانشاه دایر شده بود و در آن نخبگان و مخترین به ارائه جدیدترین دستاوردهای خود در حوزه های علمی و فناوری پرداخته بودند.

دکتر خیام نکویی در بازدید از این نمایشگاه ابراز رضایتمندی کرد و نخبگان و مخترعان کرمانشاهی را جزو ظرفیت های کشور در تولید علم دانست.