" احسان دزو " و مالخران در ياسوج دستگير شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سيد محمد حسن جعفري نژاد گفت: این فرد به نام مستعار " احسان دزو" معروف بود و به 14 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرده است.

وی در تشريح جزئيات دستگیری این متهم اظهار داشت: در اجراي طرح کاهش سرقت اتومبيل و محتويات و لوازم خودرو، تيم هاي گشت اين يگان اقدام به گشتزني در محدوده هاي استحفاظي خود کردند که در نتيجه آن موفق به دستگيري يک سارق خودرو و لوازم داخلي آن شدند.

وي بيان داشت: روز گذشته ماموران گشت نامحسوس پليس آگاهي حين گشت زني در يکي از خيابانهاي شهر ياسوج، به يک دستگاه خودروي سواري پيکان با پلاک مخدوش مشکوک شده و به راننده که سعي مي کرد خود را نسبت به مشاهده ماموران بي تفاوت نشان دهد، دستور توقف دادند.

جعفري نژاد بیان کرد: در بازرسي از خودرو متهم كه " احسان " نام داشت تعدادي اموال مسروقه و تعدادي ابزار آلات سرقت كشف شد.

وی افزود: با انتقال متهم به کلانتري، بازجويي از او آغاز شد که طي بررسي هاي انجام شده مشخص گردید متهم سابقه دار است و چندين مرتبه به اتهام سرقت بازداشت شده است.

رئيس پليس آگاهي کهگيلويه و بويراحمد در ادامه اظهار داشت: طي بررسي ها و بازجويي هاي انجام شده متهم علاوه بر اعتراف به 14 فقره سرقت درون خودرو، عنوان داشت که اموال را بعد از سرقت به سه مالخر که فروشگاه لوازم تزئيناتي خودرو دارند، مي فروخت.

اين مقام انتظامي تصريح کرد: با همکاري متهم مخفيگاه سه مالخر که اجناس مسروقه را مي خريدند شناسايي شده و در يك عمليات غافلگيرانه بازداشت شدند.

جعفري نژاد به شهروندان توصيه کرد: از پارک کردن خودرو خود در مکانهاي نامناسب خودداري کرده و از دزدگير و قفل پدال و ترمز براي بالا بردن ضريب امنيتي خودرو استفاده

به دوستان مجازی در فیس بوک اعتماد نکنید

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان کهگيلويه و بويراحمد ازکاربران فضاي مجازي عضو شبکه هاي اجتماعي خارجي به ويژه فيس بوک خواست به کساني که در ليست دوستان آنان قرار مي گيرند، اعتماد نکنند.

سرهنگ " عبدالمطلب مرتضويان " گفت: برخي از کاربران با شبکه هاي اجتماعي خارجي که به قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران پايبند نبوده ارتباط برقرار نموده و آن شبکه ها از اطلاعات دريافتي به طريق مختلف بر عليه آن شخص يا کشور ايران استفاده سوء به عمل مي آورند.

وی با بيان اينکه متاسفانه، بررسي ها نشان مي دهد حضور بسياري از کاربران ايراني در فضاي شبکه هاي اجتماعي با مخاطراتي در رابطه با تهديد حريم خصوصي آنان مواجه است، افزود: سهل انگاري اين دسته از کاربران، گاه صدمات جدي جبران ناپذيري به آنان وارد مي کند.

رئيس پليس فتا در ادامه با اشاره به اينکه اعتماد به مخاطب يا کساني است که در ليست دوستان شما قرار مي گيرند مهم ترين چالش در شبکه هاي اجتماعي اينترنتي است، اظهار داشت: مطالعه سبک کاربري کاربران ايراني نشان مي دهد که معمولاً کاربران درخواست ساير کاربران براي دوستي را به راحتي مي پذيرند.

در پايان سرهنگ مرتضويان از کاربران شبکه هاي اجتماعي خواست، با رعايت نکات ايمني از حريم خصوصي خود در فضاي سايبر محافظت کنند.