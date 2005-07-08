"مهر فاطمي" و "عاطفه علوي" نيازمند بازخواني است

دكتر محمود تقي زاده داوري، رئيس مؤسسه شيعه شناسي، در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره جايگاه و اهميت فاطمه زهرا(س) در شكل گيري تشيع گفت : تشيع بواسطه ولاء و محبت به پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) شكل گرفت و اين به آن معناست كه خاندان پيامبر(ص) هسته بلافصل بعد از پيامبر اسلام (ص) را تشكيل داده است. بنابراين نقش فاطمه (س) درتشيع شيعان ، به اندازه نقش علي (ع) است .

دكتر تقي زاده تأكيد كرد : به همان مقدار كه علي (ع) در شكل گيري انديشه سياسي شيعه نقش دارد همسر او نيز كه مدافع حق اوست در اين شكل گيري نقش دارد. نقش اين دو بزرگوار در تكوين وجود تاريخي شيعه انكار ناپذير است.

وي بازتاب انديشه هاي فاطمي را نمونه مناسبي براي ديگر عرصه هاي نوين اجتماعي توصيف كرد و گفت : براي مثال ، الگويي را كه امروزه از حضرت زهرا (س) داريم عمدتا الگوي خانوادگي است. يعني او را بعنوان يك بانوي مثالين و نمونه براي خانواده ها مي شماريم. اگر هسته خانوادگي را پشت سر گذاريم و وارد عرصه كاري و اجتماعي شويم آيا ايشان پيام و ايده و آموزه اي براي روابط كاري ما دارد يا ندارد؟ البته قطعا ايشان صاحب ايده هاي نوين در عرصه هاي مختلف هستند. اين بانوي بزرگوار در عرصه هاي روابط اقتصادي، تعليم و تربيت، آموزش و پرورش، اوقات فراغت، روابط سياسي كه عرصه هاي مهم زندگي را تشكيل مي دهند و در واقع حيات اجتماعي ماست ايده هاي مختلفي دارند. در اين گونه نگرشها تحقيقي نشده و به صورت مكتوب وجود ندارد و به لحاظ تاريخي اين نقشها به خوبي برجسته نشده، ولي بايد برجسته شود.

رئيس مؤسسه شيعه شناسي ايجاد حكمت فاطمي كه مبتني بر انديشه هاي پيامبر(ص) باشد را نيازمند فراهم كردن بسترها و بازخواني آن انديشه توصيف كرد و اظهار داشت : ما نيازمنديم كه روابط امروزي را معنا كنيم و بدانيم كه چه نوع روابطي در عرصه هاي مختلف در دنيا حاكم است و بعد بر اساس حكمت فاطمي مدلي شايسته ارائه كنيم.

دكتر تقي زاده داوري گذار از انديشه هاي نقلي و عزاداري و رسيدن به عقلانيت و حكمت ناب نبوي و فاطمي را ايجاد يك نگاه جديد توصيف كرد و گفت : من معتقدم ايام فاطميه ايام مغتنمي است براي مطالعه مجدد آن مرد و زن و فرزنداني كه براي ما اسوه و الگو هستند. زندگي آنها بسيار شاد بود. آن خانواده از بودن در كنار يكديگر لذت مي بردند. اما چه عاملي سبب مي شد كه بين آنها صميميت، علقه و به هم پيوستگي وجود داشته باشد؟ آيا براي آن خانواده اين امر مهيا بود و يا اينكه براي ما هم مي تواند باشد؟ چرا ما نبايد همانند زندگي مبتني بر عاطفه و علاقه و همبستگي و لذايذ معنوي كه آنها در كنار يكديگر داشتند، داشته باشيم؟ چرا نبايد زندگي ما بر نهايت اخلاق فاطمي استوار باشد؟

وي تأكيد كرد: امروزه ما نيازمند مهر فاطمي و عاطفه علوي هستيم و مي توانيم آنها را بازسازي كنيم . ما بعنوان يك جناح اسلام گرا مي بايست مدلي پر از عاطفه و مهر را به جهان ارائه كنيم.

رئيس موسسه شيعه شناسي در پايان اين گفتگو وضعيت پژوهش هايي كه درباره حضرت فاطمه صورت مي گيرد را گسترده و مناسب ندانست و گفت : عمدتا اين گونه آثار تكراري است. اگرچه گاه ادبيات نو مي شود، اما ايده هاي جديد خيلي زياد نيست.