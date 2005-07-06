موضع گيري سياسي بي منطق جز ضرر چيزي عايد بيگانگان نخواهد كرد// ملت ايران سوم تير زيباترين نوع دموكراسي را در دنيا به نمايش گذاشت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين بيانيه كه در پايان جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي قرائت شد ، آمده است: ملت آگاه و بيدار ما و همه گروه هاي سياسي با سلايق متفاوت در نمادي افتخار آميز از پويايي جامعه مدني با حضورحداكثري خود ، انتخاباتي بي مانند را برگزار كردند كه همه تحليل گران سياسي به مدح آن زبان گشودند، اما اينك افكار عمومي منصف جهان و ملت شريف ايران شاهد مخالفت و منفي بافي مدعيان دموكراسي در مقابل حركت كاملا دموكراتيك ايرانيان هستند كه زيباترين گونه دموكراسي را در مقابل چشم ميليارد ها مردم دنيا به نمايش گذاشتند.

اين بيانيه مي افزايد: ملت ايران انقلاب بزرگ خود را با فداكاري به دست آورد و از آن پاسداري كرده و در ادامه مسير به سوي مقصد متعالي با صلابت ايستاده است.

دراين بيانيه آمده است: اين در حالي است كه دشمنان ملت ما ابتدا در جنگ رواني گسترده اي عليه مردمسالاري ديني ايرانيان با هزينه هاي گزاف براي تحريم انتخابات بيانيه صادر كرده و تلاش نمودند، اما مردم با اراده قاطع و حضورخود در عرصه به آنان پاسخ مايوس كننده دادند.

در بيانيه نمايندگان ملت تاكيد شده است: اكنون كه دكتر احمدي نژاد و برنامه هاي او مورد تاييد ملت قرار گرفته است ، ضمن سپاس مجدد از مردم هميشه در صحنه ايران حمايت همه جانبه خود را از رييس جمهور منتخب همه مردم شريف ايران اعلام مي داريم.

آنها افزودند: بيگانگاني كه در امور كشور ما قصد دخالت دارند ياد آوري مي كنيم كه به مقتضي مردم سالاري احترام آراي مردم را حفظ كرده و بدانند موضع گيري سياسي بي منطق به طور طبيعي و در عرف ديپلماتيك بر روابط اقتصادي تاثير منفي مي گذارد و در نتيجه جز ضرر چيزي عايد آنان نخواهد شد.

نمايندگان ملت متذكر شدند : ملت بزرگ ايران از اينگونه موضع گيري ها دوستان و غيردوستان خود را شناخته و درجاي خود تصميم بايسته اي را اتخاذ خواهند نمود.

بيانيه مذكور را 216 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امضا كرده اند و متن آن توسط و موسي قرباني عضو هيات رييسه مجلس هفتم قرائت شد.