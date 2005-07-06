  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۵۰

رقابتهاي كشتي قهرماني جوانان جهان- ليتواني

رئيس فدراسيون بين المللي كشتي درمراسم انتخاب ميزبان المپيك

رئيس فدراسيون جهاني كشتي بمنظور انتخاب ميزبان مسابقات المپيك 2012 در سنگاپور حضور دارد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه رقابتهاي قهرماني جوانان جهان در ويلينيوس ليتواني درحال پيگيري است رافائل مارتينتي رئيس فدراسيون جهاني كشتي " فيلا" جهت حضور درمراسم انتخاب ميزبان المپيك 2012 به سنگاپور سفركرده است . بر اساس اين گزارش ، يكي از 5 شهر مادريد ، پاريس ، لندن ، نيويورك و مسكو در رقابتي سنگين تا ساعاتي ديگربه عنوان ميزبان المپيك سال 2012 معرفي خواهند شد.
گفتني است بسياري ازچهره هاي سرشناس ورزشي دنيا براي حضوردراين مراسم به سنگاپورسفركرده اند.

کد مطلب 203840

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها