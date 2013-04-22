فعالیت 9 مرکز ترک اعتیاد در مشگین شهر/ ضرورت آگاه سازی خانواده ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اعضای مراکز ترک اعتیاد مشگین شهر تصریح کرد: شش مورد از این مراکز متادون درمانی و سه مورد نیز مرکز ترک اعتیاد است.

وی افزود: این مراکز علاوه بر اقدام به ترک معتاد مشاوره های روانی و خانوادگی را نیز به فرد معتاد و خانواده این افراد ارائه می کنند.

فرماندار مشگین شهر معتقد است مراجعه فرد معتاد به مراکز ترک اعتیاد علاوه بر طی کردن مراحل درمان و ترک اعتیاد بازگشت وی به آغوش جامعه است.

وی با بیان اینکه اعتیاد به صورت یک معضل اجتماعی و اخلاقی می تواند آسیب غیر قابل بازگشت به خانواده ها وارد کند، خواستار توسعه برنامه های فرهنگ ساز در این خصوص شد.

عباداللهی تاکید کرد: بسیاری از معتادان به دلیل بی اطلاعی و فقر آگاهی گرفتار این معضل می شوند که آموزش و اطلاع رسانی می تواند زمینه کنترل آمار معتادان را فراهم کند.

وی از اجرای تدابیر امنیتی برای کنترل فعالیت باندهای مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و افزود: به منظور کاهش صدمات و خارج از دسترس کردن مواد مخدر ضروری است باندهای قاچاق و فروشندگان ماده مخدر شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گیرند.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: برنامه های کنترلی و اطلاع رسانی باید دوشادوش هم پیش رفته زمینه اعتیاد را مهار کند.