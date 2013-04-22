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۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۱۵

عباداللهی:

فعالیت 9 مرکز ترک اعتیاد در مشگین شهر/ ضرورت آگاه سازی خانواده ها

فعالیت 9 مرکز ترک اعتیاد در مشگین شهر/ ضرورت آگاه سازی خانواده ها

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: فرماندار مشگین شهر از فعالیت 9 مرکز ترک اعتیاد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اعضای مراکز ترک اعتیاد مشگین شهر تصریح کرد: شش مورد از این مراکز متادون درمانی و سه مورد نیز مرکز ترک اعتیاد است.

وی افزود: این مراکز علاوه بر اقدام به ترک معتاد مشاوره های روانی و خانوادگی را نیز به فرد معتاد و خانواده این افراد ارائه می کنند.

فرماندار مشگین شهر معتقد است مراجعه فرد معتاد به مراکز ترک اعتیاد علاوه بر طی کردن مراحل درمان و ترک اعتیاد بازگشت وی به آغوش جامعه است.

وی با بیان اینکه اعتیاد به صورت یک معضل اجتماعی و اخلاقی می تواند آسیب غیر قابل بازگشت به خانواده ها وارد کند، خواستار توسعه برنامه های فرهنگ ساز در این خصوص شد.

عباداللهی تاکید کرد: بسیاری از معتادان به دلیل بی اطلاعی و فقر آگاهی گرفتار این معضل می شوند که آموزش و اطلاع رسانی می تواند زمینه کنترل آمار معتادان را فراهم کند.

وی از اجرای تدابیر امنیتی برای کنترل فعالیت باندهای مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و افزود: به منظور کاهش صدمات و خارج از دسترس کردن مواد مخدر ضروری است باندهای قاچاق و فروشندگان ماده مخدر شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گیرند.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: برنامه های کنترلی و اطلاع رسانی باید دوشادوش هم پیش رفته زمینه اعتیاد را مهار کند.

کد مطلب 2038415

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