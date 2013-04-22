به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هندبال ساحلی، نکوداشت هفته اصفهان از سوم تا دهم اردیبهشت ماه در زمینهای ساحلی و ماسهای پارک ناژوان اصفهان برگزار میشود.
این رقابتها در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد. در رده سنی نوجوانان شامل تیمهای کاشان، مبارکه، فلاورجان، دولت آباد و پنج تیم از اصفهان از فردا تا روز جمعه به رقابت میپردازند. قرعه کشی این مسابقات دیروز با حضور نمایندگان تیمهای حاضر برگزار شد.
این مسابقات از روز شنبه نیز با برگزاری دیدارهای رده سنی بزرگسالان پیگیری میشود. در این مسابقات چهار تیم از اصفهان حضور دارند که در صورت نهایی شدن تیمهای ساحلی بوشهر و مازندران که دارای عناوین بسیار کشوری نیز هستند حضور خواهند داشت.
مسابقات هندبال ساحلی، نکوداشت هفته اصفهان به همت سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان و همکاری هیات هندبال استان اصفهان برگزار میشود.
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